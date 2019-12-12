فيديو غرافيك

فيديو غرافيك: الجزائر .. الجيش يلعب دورا سياسيا منذ الاستقلال في 1962

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 فرانس 24

يعود دور الجيش الجزائري في السياسة إلى حرب الاستقلال، إذ تفوق العسكريون على السياسيين آنذاك. ولكن اختلفت الآراء حول القيادة داخل جيش التحرير الوطني نفسه. وانتهت الصراعات الداخلية بسيطرة القادة الذين كانوا في القاعدة الخلفية للجيش في المغرب، بقيادة العقيد هواري بومدين. المنطق العسكري هو الذي سمح لأحمد بن بلة بأن يصبح أول رئيس للجزائر المستقلة، بدعم من جيش الحدود. وأطاح وزير الدفاع هواري بومدين بأحمد بن بلة عام 1965. فماذا حدث منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا؟