قصف صاروخي على قاعدة عسكرية بها جنود أمريكيون بالقرب من مطار بغداد

متظاهر عراقي يحمل العلم العراقي خلال الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في بغداد، العراق، 10 ديسمبر / كانون الأول 2019.

أعلنت السلطات العراقية سقوط صاروخين قرب قاعدة عسكرية تأوي جنودا أمريكيين في محيط مطار بغداد الدولي ليل الأربعاء من دون وقوع ضحايا. ويعتبر هذا الهجوم الصاروخي هو العاشر من نوعه خلال شهر ونصف الشهر ضد قاعدة بها جنود أمريكيون. وسبق وأعربت واشنطن عن قلقها من تلك الهجمات ضد قواتها ودبلوماسييها.

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أعلنت خلية الإعلام الرسمية التابعة للسلطات العراقية في بيان مقتضب سقوط صاروخين من نوع كاتيوشا قرب قاعدة عسكرية تأوي جنودا أمريكيين في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي ليل الأربعاء من دون وقوع ضحايا، في عاشر هجوم من نوعه خلال شهر ونصف الشهر.

ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أيام من هجوم مماثل بأربعة صواريخ، أسفر عن سقوط ستة جرحى من قوات مكافحة الإرهاب التي تتخذ من إحدى القواعد العسكرية المجاورة للمطار مقرا لها.

للمزيد: العراق: أربعة صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية قرب بغداد

وكانت الولايات المتحدة قلقة من موجة الهجمات الأخيرة ضد قواتها ودبلوماسييها في العراق، في وقت تنوي واشنطن إرسال ما بين خمسة إلى سبعة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات، لكن واشنطن غالبا ما توجه الاتهام إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

أصابع الاتهام تشير إلى إيران..

وتتلقى هذه القوات تدريباتها وتسليحها من الولايات المتحدة، في بلد يشهد اتساعاً لنفوذ الفصائل المدعومة من إيران والتي ضم بعضها إلى القوات الرسمية.

وتضم المناطق المجاورة للمطار قواعد عسكرية عراقية تأوي جنودا ودبلوماسيين أمريكيين.

ويعتبر هذا الهجوم العاشر خلال ستة أسابيع ضد قواعد تضم عسكريين أمريكيين أو السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة إنها تعتقد أن كتائب حزب الله، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران والمدرج على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، تقف وراء تلك الهجمات.

وتمتلك إيران نفوذا واسعا في العراق، وخصوصا بين فصائل الحشد الشعبي التي تمولها وتدربها.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي مع طهران، وإعادة فرضها عقوبات مشددة عليها.

فرانس24/ أ ف ب