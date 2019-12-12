كاميليري يؤكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن انتقال هاميلتون لفيراري

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Maranello (إيطاليا) (أ ف ب)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة فيراري الإيطالية لويس كاميليري الأربعاء أنه من السابق لأوانه اليوم تحديد هوية سائقي الفريق في العام 2021، ردا على الشائعات حول امكانية انتقال بطل العالم ست مرات لسباقات فورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون من المنافس مرسيدس.

وقال كاميليري في المؤتمر الصحافي في مارينيلو في مقر الصانع الايطالي "من المعروف أن لويس أجرى محادثات مع (جون إلكان، رئيس شركة فيات كرايسلر، التي تملك فيراري)"، مضيفا "ولكن ما يشاع مبالغ فيه بعض الشيء، لقد كان ذلك خلال حدث اجتماعي، لديهما أصدقاء مشتركون".

وأوضح أنه لم يتلق ولا "مدير فيراري" ماتيا بينوتو بالبطل العالمي، بينما هما صانعا القرار.

ولفت كاميليري إلى أن سكوديريا لديه "عقد طويل الأمد" مع شارل لوكلير من موناكو وأن عقد الألماني سيباستيان فيتل ينتهي في نهاية عام 2020، كما هو حال هاميلتون مع مرسيدس، وكذلك العديد من السائقين الآخرين، وذلك للتزامن مع التعديلات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ على بطولة العالم للفورمولا واحد بدءا من العام 2021،

وبخصوص فيتل الذي انضم إلى فيراري في عام 2015، قال بينوتو "نحن بحاجة إلى رؤية الأداء والطريقة التي يتكيف بها مع السيارة (الخاصة بعام 2020) وحوافزه المستقبلية".

وأضاف "الأمر لا يتعلق بما إذا كان سيرتكب أخطاء أم لا. إنه يتعلق برؤيته للمستقبل وكيف نرى فريقنا".

© 2019 AFP