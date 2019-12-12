لجنة بالكونغرس الأمريكي تقر مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل يغادر مجلس النواب بعد أن ألقى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خطابًا في اجتماع مشترك للكونغرس حول الكابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 3 أبريل 2019

أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء تشريعا لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا وشرائها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية، وذلك في أحدث تحرك بالمجلس لحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه أنقرة.

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صوتت الأربعاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون بواقع 18 صوتا مقابل أربعة في أصوات لصالح طرح "قانون تعزيز الأمن القومي الأمريكي ومنع ظهور تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ من جديد لعام 2019" للتصويت في المجلس بكامل هيئته.

وأيدت اللجنة مشروع القانون بسبب هجوم أنقرة على شمال سوريا وشرائها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية، وقال السناتور الجمهوري جيم ريش رئيس اللجنة "حان الوقت ليتحد مجلس الشيوخ ويستغل هذه الفرصة لتغيير سلوك تركيا".

مشروع قانون يثير انقسامات داخل الكونغرس

لكن السناتور الجمهوري راند بول انتقد مشروع القانون. وقال إن إدارة ترامب عارضته لأنه سيحد من قوة الرئيس وقد يجعل من الأصعب التفاوض مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أمور مثل شراء تركيا للمنظومة الصاروخية والقتال في سوريا.

ووصفت وزارة الخارجية التركية أحدث مبادرات الكونغرس بأنها "تجسيد جديد لعدم الاحترام لقراراتنا السيادية المتعلقة بأمننا القومي".

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وأضافت في بيان دعت فيه الكونغرس للتحلي بالمنطق "هذه المبادرات لا تسفر سوى عن إلحاق الضرر بالعلاقات الأمريكية التركية".

وتعهدت تركيا، التي لم تتراجع عن خططها لشراء المنظومة الروسية على الرغم من زيارة أردوغان للبيت الأبيض في الآونة الأخيرة، اليوم الأربعاء بالرد على أي عقوبات أمريكية بسبب شراء المنظومة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين "من المفهوم أن أعضاء الكونغرس (الأمريكي) أغلقوا عيونهم وصموا آذانهم عن الحقيقة".

ولكي يصبح التشريع قانونا، يتعين أن يوافق عليه مجلس النواب، الذي أقر تشريعه الخاص لفرض عقوبات على تركيا بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوتا في أكتوبر/تشرين الأول، ثم يوقع عليه ترامب.

فرانس24/ رويترز