ليبيا: خليفة حفتر يدعو قواته للتقدم باتجاه قلب طرابلس

نقلت قناة "العربية" الخميس كلمة للمشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا يحث قواته على التقدم باتجاه قلب طرابلس فيما أسماها "المعركة الحاسمة" لانتزاع السيطرة على العاصمة.

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حث خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، في كلمة بثها تلفزيون "العربية" اليوم الخميس، قواته على التقدم نحو طرابلس فيما أسماها "المعركة الحاسمة" لانتزاع السيطرة على العاصمة.

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وتتخبط ليبيا في أتون نزاع دام وحالة من الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011.



ولقد شن المشير حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، في أبريل/نيسان هجوما للسيطرة على طرابلس لكن الهجوم تعثر على مشارف المدينة. وأسفرت المعارك بين عناصره وقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي عن سقوط قرابة 1100 قتيل.

فرانس24 / رويترز





