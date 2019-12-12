من هي الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا؟

اكتمل الأربعاء عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوربا. وإن كان تأهل فرق كبرى كبرشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وباريس سان جرمان وبايرن ميونيخ متوقعا وطبيعيا، شكل تأهل أتالانتا الإيطالي بشكل خاص مفاجأة في مشاركته الأولى في المسابقة المرموقة. كما شكل خروج إنترناسيونالي الإيطالي وأياكس الهولندي وشاختار الأوكراني من المسابقة الكبرى إلى أوروبا ليغ صدمة للمتابعين.

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اتضحت صورة الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. فبعد نهاية مباريات دوري المجموعات التي اختتمت الجمعة، فانتزعت بعض الفرق تأهلها، وخابت آمال أخرى. وكان اللافت للنظر أن جميع المتأهلين كانوا ممثلي الدوريات الأربعة الكبرى.



فاحتلت أندية باريس سان جرمان الفرنسي (المجموعة الأولى)، بايرن ميونيخ الألماني (الثانية)، مانشستر سيتي الإنكليزي (الثالثة)، يوفنتوس الإيطالي (الرابعة)، ليفربول الإنكليزي (الخامسة)، برشلونة الإسباني (السادسة)، لايبزيغ الألماني (السابعة) وفالنسيا الإسباني (الثامنة) للمجموعات الثماني في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



أما الأندية الوصفة فهي ريال مدريد الإسباني (الأولى)، توتنهام الإنكليزي (الثانية)، أتالانتا برغامو الإيطالي (الثالثة)، أتلتيكو مدريد الإسباني (الرابعة)، نابولي الإيطالي (الخامسة)، بوروسيا دورتموند الألماني (السادسة)، ليون الفرنسي (السابعة) وتشلسي الإنكليزي (الثامنة).



وكانت الفرق التي حصلت على المركز الثالث وجائزة الترضية المؤهلة لدور الـ32 في الدوري الأوروبي الأندية التالية: كلوب بروج البلجيكي (الأولى)، أولمبياكوس اليوناني (الثانية)، شاختار دونييتسك الأوكراني (الثالثة)، باير ليفركوزن الألماني (الرابعة)، سالزبورغ النمساوي (الخامسة)، إنتر ميلان الإيطالي (السادسة)، بنفيكا البرتغالي (السابعة) وأياكس أمستردام الهولندي (الثامنة).



بينما خرجت خالية الوفاض فرق غلطة سراي التركي (الأولى)، النجم الأحمر الصربي (الثانية)، دينامو زغرب الكرواتي (الثالثة)، لوكوموتيف موسكو الروسي (الرابعة)، غنك البلجيكي (الخامسة)، سلافيا براغ التشيكي (السادسة)، زينيت سان بطرسبورغ الروسي (السابعة) وليل الفرنسي (الثامنة).



يشار إلى أنّ قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال ودور الـ 32 لمسابقة أوروبا ليغ سيتم سحبها، الاثنين المقبل، في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي للعبة.

فرانس24/أ ف ب