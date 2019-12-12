يوروبا ليغ: أرسنال الى الدور الثاني بعد معاناة وخروج لاتسيو

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باريس (أ ف ب)

عاد أرسنال الانكليزي من بعيد وحول تأخره بهدفين في غضون دقيقتين ليخرج بالتعادل الايجابي 2-2 أمام مضيفه ستاندار لياج البلجيكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة من المجموعة السادسة للدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، ليبلغ دور الـ32 برفقة اينتراخت فرانكفورت الالماني، فيما خرج لاتسيو الإيطالي خالي الوفاض.

وضمن أرسنال، وصيف بطل النسخة الأخيرة، صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة مستفيدا من خسارة إينتراخت فرانكفورت أمام ضيفه غيماريش البرتغالي 2-3، فيما فرط ستاندار لياج باستغلالها لأن الفوز كان سيمنحه بطاقة التأهل.

وكان ستاندار لياج في طريقه إلى الثأر لخسارته برباعية نظيفة أمام النادي اللندني ذهابا عندما تقدم بهدفين لصامويل باستيان (47) والمغربي سليم أملاح (69)، لكن أرسنال رد بثنائية الفرنسي ألكسندر لاكازيت (79) وبوكايو ساكا (81).

وهدد أصحاب الارض باكرا بعد خطأ دفاعي من أرسنال وصلت بعده الكرة الى المغربي المهدي كارسيلا الذي سددها الا ان الحارس الارجنتيني ايميليانو مارتينيز كان لها بالمرصاد (12).

ورد الضيوف سريعا عبر اليافع ايميل سميث روي بتسديدة زاوية ضيقة الا ان الحارس أرنو بودار تصدى لها بقدمه (13)، قبل أن يتصدى بقدمه ايضا لمحاولة ساكا (27).

وهدد ساكا (18 عاما) مجددا بعدما وصلته الكرة اثر تشتيت خاطئ من دفاع ستاندار لياج، مسددا كرة قوية بيسراه الا انها علت العارضة (32).

واثبت بودار أنه رجل المباراة في شوطها الاول عندما تصدى لتسديدة أخرى قوية من داخل المنطقة لساكا، قبل أن ينقذ رأسية ريس نيلسون بعد ثوان فقط اثر عرضية من ساكا بعدما عادت الكرة اليه(45).

وفاجأ ستاندار لياج ضيفه مع انطلاق الشوط الثاني بهدف مفاجئ حيث كان الحظ الى جانب باستيان الذي ارتدت كرته من المدافع اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس وغيرت مسارها لتخدع الحارس مارتينيز (47).

وتابع دفاع أرسنال أخطاءه بعدما فشل جوزيف ويلوك في تشتيت الكرة داخل المنطقة فوصلت الى أملاح الذي سددها على يمين مارتينيز (69).

ونشط خط هجوم المدفعجية بعدما دفه المدرب السويدي فريدي ليونبرغ بالبرازيلي الشاب غابرييل مارتينيلي (18 عاما) مكان سقراطيس في الدقيقة 70، فقلص لاكازيت الفارق برأسية قوية اثر عرضية متقنة من ساكا (79)، قبل أن يكافأ الأخير بعد دقيقتين فقط بإدراكه التعادل عقب تبادله الكرة مع مارتينيلي سددها من حافة المنطقة على يسار الحارس بودار (81).

وفي المباراة الثاني، تقدم غيماريش عن طريق روتشيانا (8)، قبل أن يرد أصحاب الارض بهدفين لداني دا كوستا (31) والياباني دايتشي كامادا (38)، لكن الضيوف سجلوا هدفين في دقيقتين بواسطة الليبي معتصم المصراتي (85) والانكليزي ماركوس ادواردز (87).

- لاتسيو خالي الوفاض -

ولحقت فرق مالمو السويدي وكوبنهاغن الدنماركي (الثانية) وخيتافي الإسباني (الثالثة) وكلوج الروماني (الخامسة بركب المتأهلين.

وفاز مالمو على مضيفه كوبنهاغن بهدف سوتيريوس بابايانوبولوس (75 خطأ في مرمى فريقه) وبلغا سويا الدور التالي، حيث استفاد الفريق الدنماركي من تعادل دينامو كييف الاوكراني مع ضيفه لوغانو السويسري 1-1.

وتأهل خيتافي بفوزه على ضيفه كراسنودار الروسي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الاوروغوياني لياندرو كابيرا (76) وخورخي مولينا (78) والبرازيلي كينيدي (86)، ليضمن المركز الثاني خلف بازل السويسري صاحب البطاقة الأولى والفائز على طرابزون التركي بهدفين نظيفين لسيلفان فيدمير (21) وفالانتان ستوكر (72).

ولحق كلوج بسلتيك إلى الدور الثاني بفوزه عليه بهدفين نظيفين سجلهما أندري بوركا (48) والكرواتي داميان وكوفيتش (70).

وضمن كلوج وصافة المجموعة الخامسة أمام لاتسيو الذي خرج خالي الوفاض وبخسارة أمام مضيفه رين الفرنسي بهدفين نظيفين لجوري نانيون (30 و87).

وفي مباريات هامشية، فاز أبويل القبرصي على ضيفه اشبيلية الاسباني بهدف للصربي فويادين سافيتش (61) علما بأنهما كان ضامنين تأهلهما من الجولة الماضية، وتعادل قرة باخ الاذربجاني مع ضيفه دوديلانج من لوكسمبورغ 1-1 ضمن المجموعة الأولى، فاز لاسك لينتس النمسوي على ضيفه سبورتينغ البرتغالي 3-صفر ليحسم صدارة المجموعة الرابعة بعد كان ضامنين تأهلهما من الجولة الخامسة، فيما تعادل روزنبورغ النروجي مع مضيفه ايندهوفن الهولندي 1-1.

© 2019 AFP