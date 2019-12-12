يوروبا ليغ: أرسنال وروما بشق النفس الى الدور الثاني وخروج لاتسيو ومونشنغلادباخ

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

حجز كل من أرسنال الانكليزي وروما الإيطالي وإينتراخت فرانكفورت الألماني بشق النفس بطاقته إلى الدور الثاني من مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، فيما خرج لاتسيو الإيطالي وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني خاليي الوفاض الخميس عقب الجولة السادسة الأخيرة من الدور الأول.

وعاد أرسنال وصيف بطل النسخة الأخيرة من بعيد وحول تأخره بهدفين في غضون دقيقتين ليخرج بالتعادل الايجابي أمام مضيفه ستاندار لياج البلجيكي 2-2.

وضمن أرسنال صدارة المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة مستفيدا من خسارة إينتراخت فرانكفورت الألماني أمام ضيفه غيماريش البرتغالي 2-3، فيما فرط ستاندار لياج باستغلالها لأن الفوز كان سيمنحه بطاقة التأهل، لكن تعثره منح البطاقة الثانية للفريق الألماني.

وكان ستاندار لياج في طريقه إلى الثأر لخسارته برباعية نظيفة أمام النادي اللندني ذهابا عندما تقدم بهدفين لصامويل باستيان (47) والمغربي سليم أملاح (69)، لكن أرسنال رد بثنائية الفرنسي ألكسندر لاكازيت (79) وبوكايو ساكا (81).

وقال ساكا بعد اللقاء "أنا فخور جدا بردة فعلنا. كنا نعرف النتيجة في فرانكفورت وأنه علينا تسجيل هدفين لتصدر المجموعة (..) إنه شعور جميل أن أكون حاسما لفريقي بهدف وتمريرة حاسمة. هناك تفاهم بيني وبين لاكازيت على ارض الملعب وظهر ذلك مجددا اليوم".

وفي المباراة الثانية، تقدم غيماريش عن طريق روتشيانا(8)، قبل أن يرد أصحاب الارض بهدفين لداني دا كوستا (31) والياباني دايتشي كامادا (38)، لكن الضيوف سجلوا هدفين في دقيقتين بواسطة الليبي معتصم المصراتي(85) والانكليزي ماركوس ادواردز (87).

- لاتسيو ومونشنغلادباخ خاليي الوفاض -

وعانى روما الأمرين لحجز بطاقته بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه فولفسبيرغ النمسوي 2-2 ضمن المجموعة العاشرة، مستفيدا من الخسارة المفاجئة والقاتلة لبوروسيا مونشنغلادباخ متصدر البوندسليغا امام ضيفه باشاك شهير التركي 1-2.

وتقدم روما مرتين عبر الأرجنتيني دييغو بيروتي (7 من ركلة جزاء) والبوسني إدين دزيكو (19)، ورد الضيوف بهدفين لأليساندرو فلورنتسي (10 خطأ في مرمى فريقه) والإسرائيلي شون ويسمان (64).

وأنهى روما الدور الاول في المركز الثاني تسع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف باشاك شهير الذي ضمن تأهله وصدارة المجموعة بعدما قلب الطاولة على الفريق الألماني بتحويله تخلفه بهدف الفرنسي ماركوس تورام (33) إلى فوز بهدفين لعرفان جان قهوجي (44) والفرنسي إنزو كريفيلي (90).

وأفلت روما من خروج مخيب لأن تعادل الفريق الألماني كان سيطيح به لأنهما سيتساويان نقاطا ويتفوق الأخير في المواجهتين المباشرتين.

ولم تكن حال لاتسيو أفضل وودع المسابقة بخسارته أمام مضيفه رين الفرنسي بهدفين نظيفين لجوري نانيون (30 و87).

وخطف كلوج الروماني البطاقة الثانية من لاتسيو بفوزه على سلتيك الاسكتلندي صاحب البطاقة الاولى والمتصدر بهدفين نظيفين سجلهما أندري بوركا (48) والكرواتي داميان وكوفيتش (70).

وفاز مالمو السويدي على كوبنهاغن الدنماركي بهدف سوتيريوس بابايانوبولوس (75 خطأ في مرمى فريقه) وخطفا معا بطاقتي المجموعة الثانية، حيث استفاد الفريق الدنماركي من تعادل دينامو كييف الاوكراني مع ضيفه لوغانو السويسري 1-1 ضمن المجموعة ذاتها.

وتأهل خيتافي الإسباني بفوزه على ضيفه كراسنودار الروسي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الاوروغوياني لياندرو كابيرا (76) وخورخي مولينا (78) والبرازيلي كينيدي (86)، ليضمن المركز الثاني خلف بازل السويسري صاحب البطاقة الأولى والفائز على طرابزون التركي بهدفين نظيفين لسيلفان فيدمير (21) وفالانتان ستوكر (72).

وكانت بطاقتا المجموعة السابعة من نصيب بورتو البرتغالي ورينجرز الاسكتلندي بفوز الأول على ضيفه فيينورد روتردام الهولندي بثلاثة اهداف للكولومبي لويس دياز (14) وتيريل مالاسيا (16 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي فرانشيسكو سواريز (34) مقابل هدفين للبرازيلي إريك فرناندو بوتيغين (19) والسويدي سام لارسون (22). وتعادل الثاني مع ضيفه يونغ بويز السويسري بهدف للكولومبي ألفريد موريلوس (30) مقابل هدف للكرواتي بورنا باريسيتش (89 خطأ في مرمى فريقه).

وحجز لودوغوريتش البلغاري البطاقة الثانية عن المجموعة الثامنة بتعادله مع ضيفه فرنتسفاروش المجري، منافسه الوحيد عليها، بهدف للكونغولي الديموقراطي جودي لوكوكي (24) مقابل هدف للبيلاروسي نيكولاي سيغنيفيتش (90+5).

وأنهى لودوغوريتش الدور الاول في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام الفريق المجري، وبالفارق نفسه خلف اسبانيول المتصدر وصاحب البطاقة الاولى والذي خسر أمام ضيفه سسكا موسكو الروسي بهدف وحيد سجله الكرواتي نيكولا فلاسيتش (84).

واكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى الدور الثاني وهي إشبيلية الإسباني وأبويل القبرصي (المجموعة الأولى) ومالمو وكوبنهاغن (الثانية) وبازل وخيتافي (الثالثة) ولاسك لينتس وسبورتينغ لشبونة (الرابعة) وسلتيك وكلوج (الخامسة) وأرسنال وفرانكفورت (السادسة) وبورتو ورينجرز (السابعة) وإسبانيول ولودوغوريتش (الثامنة) وغنت البلجيكي وفولفسبورغ الألماني (التاسعة) وباشاك شهير وروما (العاشرة) وسبورتينغ براغا البرتغالي ووولفرهامبتون الإنكليزي (الحادية عشرة) ومانشستر يونايتد الإنكليزي والكمار الهولندي (الثانية عشرة).

وتضاف إليها الأندية الثمانية صاحبة المركز الثالث في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا وهي كلوب بروج البلجيكي، أولمبياكوس اليوناني، شاختار دانييتسك الأوكراني، باير ليفركوزن الألماني، سالزبورغ النمسوي، إنتر ميلان الإيطالي، بنفيكا البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي.

وتسحب قرعة الدور الثاني الإثنين المقبل في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الاوروبي للعبة.

وفي مباريات هامشية، فاز أبويل على ضيفه اشبيلية بهدف للصربي فويادين سافيتش (61)، وتعادل قرة باخ الاذربجاني مع ضيفه دوديلانج من لوكسمبورغ 1-1 ضمن المجموعة الأولى، وفاز لاسك لينتس على ضيفه سبورتينغ لشبونة 3-صفر ليحسم صدارة المجموعة الرابعة، فيما تعادل روزنبورغ النروجي مع مضيفه ايندهوفن الهولندي 1-1.

وفي المجموعة الثانية عشرة، أكرم مانشستر يونايتد وفادة ضيفه الكمار برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها أشلي يونغ (53) ومايسون غرينوود (58 و64) والإسباني خوان ماتا (62)، وحذا حذوه بارتيزان بلغراد الصربي بتغلبه على أستانا الكازاخستاني 4-1.

© 2019 AFP