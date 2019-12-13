استقالة زعيم حزب المحافظين المعارض في كندا

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اوتاوا (أ ف ب)

أعلن زعيم المعارضة في كندا أندرو شير الخميس استقالته من قيادة حزب المحافظين.

وكان شير انتُخب زعيماً للمحافظين في أيار/مايو 2017، وقد واجه انتقادات علنية في صفوف حزبه إثر الهزيمة التي مني بها الأخير في الانتخابات التشريعية في 21 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال شير لأعضاء مجلس العموم بعد اجتماع لحزبه "لقد اتخذت هذا القرار لأنه الخيار الأفضل لحزبنا".

كما أشار إلى أنه سيطلب من المجلس الوطني للحزب المحافظ تنظيم انتخابات لاختيار خلف له في أسرع وقت ممكن.

© 2019 AFP