الاتحاد الأوروبي "مستعدّ" للتفاوض بشأن العلاقة المستقبلية مع بريطانيا وترامب يهنئ جونسون

بعد فوز حزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية، توالت ردود الأفعال الدولية. فقد أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الاتحاد الأوروبي "مستعدّ" للتفاوض بشأن العلاقة المستقبلية مع بريطانيا، في حين هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جونسون مؤكدا أن فوزه سيفتح المجال لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي يمثّل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة أن الاتحاد الأوروبي "مستعدّ" للتفاوض بشأن العلاقة المستقبلية مع بريطانيا.



وأكد ميشال لدى وصوله إلى مقرّ الاتحاد في بروكسل في اليوم الثاني من قمة أوروبية، أن "الاتحاد الأوروبي مستعدّ للمرحلة القادمة. سنتفاوض بشأن اتفاق تجاري يتيح (التوصل) إلى قواعد منصفة".



ترامب يهنئ جونسون

من جهته، هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فوزه "الرائع" في الانتخابات التشريعية البريطانية معتبرا أن ذلك سيفتح المجال لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.



وكتب ترامب في تغريدة "تهانيّ إلى بوريس جونسون على فوزه الرائع". وأضاف "بريطانيا والولايات المتحدة ستصبحان الآن حرّتين في إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل بعد بريكسيت"، مؤكدا أن "هذا الاتفاق يمكن أن يكون أكبر بكثير ومربحا أكثر من أي اتفاق آخر يمكن أن يُبرم مع الاتحاد الأوروبي. احتفل يا بوريس!".

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تحدث عن احتمال إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في حال فاز المحافظون في الانتخابات التشريعية.

حزب العمال يندد



أما حزب العمّال المعارض الرئيسي، فندد من جانبه بانفتاح محتمل للسوق البريطانية على المصالح المالية الأمريكية، خصوصا في مجال الخدمات الصحية الوطنية (إن إتش إس) التي تحظى بشعبية كبيرة لدى البريطانيين.



ومنذ بضعة أسابيع، أكد الرئيس الأمريكي أن "كل شيء على الطاولة" مشيرا إلى مجالات التعاون التجاري مع المملكة المتحدة. والأسبوع الماضي، أكد أنه "غير مهتمّ" بالخدمات الصحية الوطنية.

فرانس24/ أ ف ب

