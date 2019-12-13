الانتخابات التشريعية البريطانية: فوز بوريس جونسون بالأغلبية المطلقة في البرلمان
نشرت في: آخر تحديث:
فاز حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس. وحصل حزب جونسون على 326 من قاعد مجلس العموم، ما يمهد الطريق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني.
إعلان
فاز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني حيث سيشغل حزبه 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650، حسب النتائج الرسمية التي نشرت الجمعة.
وبعد فرز النتائج في 600 دائرة، فاز المحافظون بـ328 نائبا حسب أرقام نشرتها شبكتا "بي بي سي" و"سكاي نيوز" ووكالة "برس أسوسييشن" تؤكد الأغلبية الكبيرة التي حصل عليها المحافظون، مما يمهد الطريق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني المقبل.
فرانس24/ أ ف ب
selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.textselfpromo.newsletter.link.label