الانتخابات التشريعية البريطانية: فوز بوريس جونسون بالأغلبية المطلقة في البرلمان

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وصديقته كاري سيموندز يغادران مقر حزب المحافظين بعد الانتخابات العامة في لندن، بريطانيا 13 ديسمبر/ كانون الأول. 2019

فاز حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس. وحصل حزب جونسون على 326 من قاعد مجلس العموم، ما يمهد الطريق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني.

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فاز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني حيث سيشغل حزبه 326 من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650، حسب النتائج الرسمية التي نشرت الجمعة.

وبعد فرز النتائج في 600 دائرة، فاز المحافظون بـ328 نائبا حسب أرقام نشرتها شبكتا "بي بي سي" و"سكاي نيوز" ووكالة "برس أسوسييشن" تؤكد الأغلبية الكبيرة التي حصل عليها المحافظون، مما يمهد الطريق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

