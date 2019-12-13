الانتخابات الرئاسية الجزائرية: أدنى مشاركة في انتخابات تعددية بتاريخ البلاد بلغت نسبتها أقلّ من 40%

شهدت الجزائر الخميس انتخابات لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قوبلت بحركة اعتراض شعبية واسعة من قبل محتجين اعتبروها مناورة من قبل النظام للبقاء في السلطة. وبلغت نسبة المشاركة 39,93 % وفق ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي أدنى نسبة على الإطلاق تسجّل في انتخابات رئاسية تعدّدية في تاريخ البلاد.

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أعلنت السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات في الجزائر أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس بلغت 39,93%، وهي أدنى نسبة على الإطلاق تسجّل في انتخابات رئاسية تعدّدية في تاريخ البلاد.



وبعد عشرة أشهر من احتجاجات شعبية حاشدة غير مسبوقة شهدت الجزائر الخميس انتخابات لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قوبلت بحركة اعتراض شعبية واسعة من قبل محتجين يعتبرونها مناورة من قبل النظام للبقاء في السلطة.



وذكر محمد شرفي رئيس "السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات" في تصريح نقله مباشرة على الهواء التلفزيون العمومي إنّ "نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات الرئاسية بلغت 39,93 بالمئة"، مشيرا إلى أنّ نسبة المغتربين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج بلغت 8,69% في حين وصلت نسبة المقترعين داخل البلاد إلى 41,14%.

وأضاف شرفي أن النتائج الرسمية لهذه الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستعلن يوم الجمعة في الساعة الثالثة بعد الظهر (14:00 ت غ).ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن "السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات" قولها في بيان إنّ "المجلس الدستوري سيعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، في الفترة ما بين 16 و25 ديسمبر/كانون الأول الجاري.وأوضح البيان أنّه "في حال عدم حصول أي من المرشّحين الخمسة على أكثر من 50% من الأصوات، فستجرى جولة ثانية "بين 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري و9 يناير/كانون الثاني" المقبل.وتراوحت معدلات المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية حتى الآن بين 50,7% في 2014 (انتخابات العهدة الرابعة لبوتفليقة) و75,68% في 1995 حين شهدت البلاد أول انتخابات رئاسية تعددية فاز فيها يومها من الدورة الأولى الجنرال اليمين زروال.

فرانس 24/ أ ف ب