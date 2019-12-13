البورصات العالمية تحتفل بفوز جونسون في الانتخابات البريطانية

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باريس (أ ف ب)

رحّبت أسواق المال العالمية الجمعة بالفوز الكبير الذي حققه المحافظون في الانتخابات التشريعية في بريطانيا والذي يفترض أن يسمح بحسم كل القضايا العالقة المرتبطة ببريكست.

وسجلت بورصة باريس أعلى مستويات منذ بداية العام الجاري. وعند الافتتاح، بلغ المؤشر "كاك 40" أعلى مستوياته لهذا العام، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1,44% ليصل إلى 5968,86 نقطة مقترباً من ستة آلاف نقطة التي لم يتمكن من تجاوزها منذ تموز/يوليو 2007.

وكذلك اقترب مؤشر "داكس" في بورصة فرانكفورت من رقمه القياسي التاريخي (13559 نقطة) وسجّل عند الافتتاح ارتفاعاً بنسبة 1,22% إلى 13383,26.

وبعد أن فتحت بورصة لندن على تراجع إثر تباطؤها بسبب ارتفاع سعر الجنيه الاسترليني، سرعان ما سجّل مؤشرها الأساسي "فتسي-100" ارتفاعاً بلغ 0,61% في المبادلات الأولى.

أما المؤشر "فتسي-250" الذي يمثل الاقتصاد البريطاني بشكل أوسع، فقد ارتفع 4,5 بالمئة في تعبير عن تفاؤل السوق بشأن بريكست.

والتوجه نفسه سجل في بورصة ميلانو التي فتحت على ارتفاع نسبته 1,38% بينما تقدم مؤشر "إيبيكس" في مدريد و"آ اي اكس" في امستردام 1,52% و0,94% على التوالي.

ويعود هذا الارتياح في الأسواق إلى فوز المحافظين البريطانيين بالاغلبية في الانتخابات التشريعية ما يسمح بترجيح احتمال تنفيذ بريكست منظّم.

وقال مايكل هيوسن المحلل في مجموعة "سي ام سي ماركيتس" إنه "بعد ثلاثة أعوام من التأخير والتقلبات والمعارك الشرسة، بدأ ضباب بريكست يتبدد مع الفوز الواسع للحكومة المحافظة الحالية".

لكن الخبيرة الاقتصادية المستقلة فيرونيك ريش فلوريس رأت أن "التقلبات لم تنته وفي الواقع ملحمة بريكست بدأت الآن بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء"، مشيرة إلى أن "فترة طويلة من المفاوضات حول الاتفاق التجاري الذي سيحدد العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي" ستبدأ الآن.

وكانت الأسواق الآسيوية مهدت لهذا الموقف، إذ أغلقت بورصة طوكيو على ارتفاع نسبته 2,55% بينما سجلت بورصتا شنغهاي ارتفاعا نسبته 1,78% وشينزن 1,48%.

وأغلق مؤشر هانغ سينغ لبورصة هونغ كونغ في أجواء من الأمل الكبير، على ارتفاع نسبته 2,57% .

- سعر الجنيه -

انعكس الارتياح بعد فوز المحافظين في الانتخابات في السوق البريطانية على سعر الجنيه الاسترليني الذي سجل ارتفاعا.

وتجاوزت قيمة العملة البريطانية 1,35 دولار أميركي للمرة الأولى منذ أيار/مايو 2018، في أقوى ارتفاع منذ عشر سنوات. وعند الساعة 07,30 ت غ، بلغت قيمتها 1,3427 دولا في ارتفاع نسبته 2%.

ومقابل اليورو، بلغ الجنيه أعلى مستوياته منذ تموز/يوليو 2016. فعند الساعة 07,30 ت غ، ارتفعت قيمته بنسبة 1,7% مقابل اليورو ليصل إلى 83,15 بنس لليورو الواحد.

وقال نيل ويلسون المحلل في موقع "ماركيتس.كوم" الالكتروني إن فوز المحافظين "يؤمن بعض الوضوح للمستثمرين حيث كان يسود التباس".

واضاف ملخصا الوضع "بالنسبة للأسواق والشركات، إنها النتيجة المثالية، أغلبية واضحة للمحافظين وابتعاد خطر (زعيم حزب العمال المعارض جيريمي) كوربن وتراجع كبير في الشكوك المحيطة ببريكست وحتى ميزانية سريعة لدعم الاقتصاد".

وكانت الحكومة وعدت في الواقع بميزانية في الأيام المئة الأولى من حكمها تتضمن زيادة في النفقات من أجل إنهاء عقد من التقشف.

وصرح جاسبر جولر المحلل في مجموعة "لندن كابيتال غروب" أن "المستثمرين قد يحصلون على هديتين في عيد الميلاد، اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة وإنجاز بريكست"، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الشأن الخميس.

واكد أن الولايات المتحدة "قريبة جدا" من توقيع "اتفاق مهم" مع الصين بعد 19 شهرا من حرب تجارية شرسة بين اكبر اقتصادين في العالم.

والحرب التجارية بين واشنطن وبكين مستمرة منذ 19 شهرا وتتجلى في تبادل فرض رسوم جمركية اضافية على سلع بمئات مليارات الدولارات.

وفي حال عدم احراز تقدم، تدخل رسوم جديدة بنسبة عشرة في المئة حيز التطبيق اعتبارا من الاحد في الولايات المتحدة، مستهدفة نحو 160 مليار دولار من السلع الصينية التي ظلت في منأى عن الرسوم مثل الهواتف النقالة والعاب الفيديو والملابس الرياضية.

بورز-بيد/أم-اا/أم

© 2019 AFP