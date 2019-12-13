عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 58,15 في المئة

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فوز عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية، بنسبة 58,15 بالمئة من الأصوات، ليصبح رئيسا من الدورة الأولى.

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أعلنت السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات في الجزائر أن الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس هو عبد المجيد تبون الذي فاز بنسبة بـ58,15 بالمئة من الأصوات، ليصبح رئيسا من الدورة الأولى.

وقال رئيس السلطة محمد شرفي في مؤتمر صحافي لإعلان نتائج الانتخابات التي جرت الخميس "حصل المرشح عبد المجيد تبون على أربعة ملايين و945 ألف صوت، أي بنسبة 58,15 بالمئة"، في انتخابات اتسمت بنسبة قياسية من المقاطعة.



فرانس24/أ ف ب