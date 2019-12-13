الدوري الأميركي للمحترفين: فيلادلفيا يلحق الخسارة الأولى بسلتيكس على أرضه

إعلان اقرأ المزيد

لوس انجليس (أ ف ب)

ألحق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الخسارة الأولى بمضيفه بوسطنت سلتيكس على أرضه هذا الموسم عندما تغلب عليه 115-109 الخميس على ملعب "تي دي غاردن" في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدين فيلادلفيا ثاني المنطقة الشرقية بفوزه التاسع عشر في 26 مباراة والرابع على التوالي إلى نجمه الكاميروني جويل إمبيد الذي سجل أكبر غلة له هذا الموسم برصيد 38 نقطة بينها 16 نقطة في الربع الأخير وخمس رميات حرة من أصل ست في الثواني الـ26 الأخيرة مع 13 متابعة بينها 11 دفاعية وست تمريرات حاسمة.

وساهم توبياس هاريس في الفوز الثامن لفيلادلفيا في المباريات التسع الأخيرة بتسجيله 23 نقطة مع ثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة، وأضاف مايك سكوت 15 نقطة من خمس رميات من خارج القوس.

في المقابل، برز كيمبا ووكر في صفوف بوسطن سلتيكس بتسجيله 29 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة وأضاف البديل التركي إنيس كانتر 20 نقطة مع تسع متابعات بيد أن ذلك لم يكن كافيا لاستمرار فريقهما في الانتصارات المتتالية على أرضه ورفعها إلى 11.

ودخل بوسطن سلتيكس المباراة كأحد ثلاثة أندية لم تنهزم على أرضها حتى الآن هذا الموسم، إلى جانب فيلادلفيا وميامي هيت، لكنه فشل في الحفاظ على سجله القياسي ومني بخسارته السابعة في 24 مباراة هذا الموسم والثانية على التوالي.

وتقدم بوسطن بفارق ثماني نقاط قبل نهاية الشوط الأول (55-47)، لكن فيلادلفيا انتفض في الثواني الأخيرة تسجيله تسع نقاط مقابل أربع لصاحب الأرض فقلص الفارق في نهايته إلى ثلاث نقاط فقط (55-59)، قبل أن يحسم الثالث في صالحه بفارق أربع نقاط ليتقدم 81-80، ويتقدم بفارق تسع نقاط قبل 2,25 دقيقة من نهاية المباراة.

وقلص بوسطن الفارق إلى سلة واحدة (106-108) قبل 41 ثانية بفضل سلة لكانتر، لكن الأسترالي بن سيمونز سجل رميتين حرتين ليوسعه إلى أربع نقاط 110-106، قبل أن يسجل جايسون تاتوم ثلاثية قلص بها الفارق إلى نقطة واحدة (109-110).

وحصل إمبيد على رميتين حرتين سجل واحدة منهما قبل أن يضيف رميتين حرتين ليقود فريقه إلى الفوز.

وحظي نجم فيلادلفيا الجديد الدومينيكاني آل هورفورد باستقبال حار من جماهير بوسطن على الرغم من عدم خوضه المباراة بسبب اصابة في الركبة. وكانت المرة الأولى التي يعود فيها هورفورد إلى بوسطن منذ انضمامه الصيف الماضي الى سيكسرز في صفقة انتقال حر بعد ثلاث مواسم مع سلتيكس.

وتابع السلوفيني الواعد لوكا دونسيتش تألقه هذا الموسم وأعاد التوازن لفريقه دالاس مافريكس عقب خسارته امام ضيفه ساكرامنتو كينغز 106-110 الأحد، بقيادته غلى الفوز على مضيفه ديترويت بيستونز 122-111.

وحقق دونسيتش (20 عاما) "تريبل دابل" بتسجيله 41 نقطة مع 12 متابعة و11 تمريرة، هي الثانية له في مسيرته الاحترافية بـ40 نقطة على الأقل، وبات أصغر لاعب في تاريخ الدوري في هذا العمر يحقق هذا الإنجاز متوفقا على "الملك" ليبرون جيمس الذي حقق تريبل دابل واحدة بـ40 نقطة على الأقل.

وهي الـ"تريبل دابل" السادسة عشرة لدونسيتش في مسيرته الاحترافية.

© 2019 AFP