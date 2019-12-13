الرئيس الجزائري المنتخب يمد يده للحوار مع الحراك ويتعهد بدستور جديد يطرح للاستفتاء الشعبي

الرئيس الجزائري المنتخب حديثا عبد المجيد تبون يعقد مؤتمرا صحفيا في الجزائر، 13 ديسمبر/كانون الأول 2019.

في أول تصريح للرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، بعد انتخابه في اقتراع شهد مقاطعة قياسية ورفضته الحركة الاحتجاجية، دعا الجمعة الحراك الشعبي إلى حوار "جاد" لمصلحة البلاد. وتعهد تبون بإجراء "مشاورات" لإعداد دستور جديد يطرح للاستفتاء شعبي.

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دعا الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون الجمعة الحراك الشعبي إلى حوار "جاد" من أجل البلاد، في أول تصريح بعد انتخابه في اقتراع شهد مقاطعة قياسية ورفضته الحركة الاحتجاجية.

وقال تبون في مؤتمر صحافي "أتوجه مباشرة للحراك المبارك وأمد له يدي لحوار جاد من أجل جمهورية جديدة".

وأضاف "أنا مستعد للحوار مع الحراك مباشرة ومع من يختاره الحراك حتى نرفع اللبس بأن نيتنا حسنة. لا يوجد استمرارية لولاية خامسة" ردا على من وصف ترشحه استمرارا لحكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وبالنسبة إلى الحراك، فإن الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس ليست سوى استمرارا للنظام الذي يعد تبون جزءا منه، كما عبر عن ذلك في مظاهرة حاشدة الجمعة.

تبون يقول إنه سيبدأ "مشاورات" من أجل دستور جديد



وقال تبون في أول تصريحات علنية اليوم الجمعة إنه سيبدأ "مشاورات" لإعداد دستور جديد يطرح على الشعب في استفتاء عام.

وعرض تبون على الحركة الاحتجاجية المعارضة إجراء حوار جاد قائلا إنه سيجري إصلاحات لخفض الإنفاق على الواردات ووعد "بفتح صفحة جديدة" في الجزائر.

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ولقد أصبح تبون، البالغ من العمر 74 عاما، رئيسا جديدا خلفا لبوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع، بعد فوزه من الدورة الأولى لانتخابات رئاسية جرت الخميس مع نسبة مشاركة بلغت نحو أربعين في المئة، لكنها واتسمت بمقاطعة قياسية.

وبحسب النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "حصل المرشح عبد المجيد تبون على نسبة 58,15 بالمئة من الأصوات".



فرانس24/ أ ف ب/ رويترز