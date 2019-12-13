السلطات الفرنسية تعلن "تحييد" شخص هدد الشرطة بالسلاح الأبيض قرب باريس

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باريس (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الفرنسية عبر تويتر أنه تم "تحييد" شخص هدد عناصرها بالسلاح الأبيض الجمعة في حي لا ديفانس التجاري قرب باريس.

وقالت الشرطة إن "عناصر الشرطة يتدخلون وتم تحييد رجل يهدد الشرطة بسلاح أبيض. تجنبوا المنطقة".

وبحسب المصدر ذاته، اقترب المسلح من عناصر الشرطة حوالي الساعة 10,20 (09,20 ت غ). واستخدم العناصر الذين لم يتعرّضوا لأي إصابات أسلحتهم خمس مرّات على الأقل.

وعلى إثر ذلك، تعرّض المهاجم المفترض الذي لم يتم بعد تحديد هويته لإصابات في صدره وفخذه.

© 2019 AFP