اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي تقر لائحة اتهام بحق ترامب

عضو الكونغرس، ليز تشيني، خلال مؤتمر صحفي حول عزل دونالد ترامب في الكابيتول هيل بواشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، 3 ديسمبر/كانون الأول 2019.

أقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الجمعة لائحة الاتهام الموجهة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يمهد الطريق أمام جلسة في مجلس النواب للتصويت على عزله بتهمتي استغلال النفوذ وعرقلة الكونغرس.

إعلان اقرأ المزيد

صوت الجمعة الديمقراطيون والجمهوريون ضمن اللجنة القضائية في مجلس النواب على إقرار لائحة الاتهام الموجهة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يمهّد الطريق أمام جلسة في مجلس النواب للتصويت على عزله بتهمتي استغلال النفوذ وعرقلة الكونغرس، وما يمهد أيضا لجعله ثالث رئيس يواجه احتمال العزل في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء تصويت الحزبين في اللجنة بعدد 23 للديمقراطيين مقابل 17 للجمهوريين.

"يوم حزين وكئيب"

وقال رئيس اللجنة جيري نادلر إنه "يوم حزين وكئيب" وذلك عقب التصويت الذي جرى بسرعة مفاجئة بعد نقاش صاخب استمر 14 ساعة في اليوم السابق.

وأقر التصويت التاريخي مادتين تتهمان الرئيس باستغلال النفوذ وعرقلة الكونغرس، على خلفية ممارسته ضغوط على أوكرانيا لفتح تحقيق يستهدف ديمقراطيين ورفضه القاطع التعاون مع كافة جوانب التحقيق.

وستطرح مواد العزل أمام مجلس النواب المتوقع أن يصوت عليها الأسبوع المقبل.

وقال نادلر في تصريحات مقتضبة إن "مجلس النوب سيتصرف على وجه السرعة".

هل يحمي الجمهوريون رئيسهم؟

وسيفضي ذلك إلى محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، إذ من المتوقع أن تقوم الغالبية الجمهورية بحماية الرئيس بالتصويت رفضا لإدانته وعزله.

وترامب الذي يرفض إجراءات العزل ويصفها ب"حملة مطاردة"، سعى خلال التصويت ليظهر انهماكه في العمل وغرد عن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين.

للمزيد: الولايات المتحدة: خبراء دستوريون يؤكدون أن دونالد ترامب ارتكب مخالفات تستدعي العزل

لكن المسؤولة الإعلامية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، نددت بتصويت اللجنة القضائية واعتبرته "نهاية مخجلة" لما وصفته ب"مهزلة بائسة".

وقالت في بيان "يتطلع الرئيس الآن ليلقى في مجلس الشيوخ معاملة عادلة وتطبيق الاجراءات القانونية التي يواصل مجلس النواب منعها عنه بشكل مخز".

وقالت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال التي كانت تحمل على ما يبدو نسخة من الدستور الأمريكي لدى إدلائها بصوتها حول مادتي العزل إن تصويتها ليس ضد شخص ترامب.

وقالت في بيان "إنه تصويت من أجل الدستور ومن أجلنا نحن الشعب" مقتبسة العبارة من مقدمة الدستور.



فرانس24/ أ ف ب