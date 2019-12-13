بايرن ميونيخ يتوقع عودة كومان الى الملاعب مطلع العام الجديد

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برلين (أ ف ب)

أعلن الجهاز الطبي لنادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الاخيرة، أنه يتوقع عودة الجناح الايمن الفرنسي كينغسلي كومان الى الملاعب بعد فترة الاستراحة الشتوية المقبلة في كانون الثاني/يناير 2020، رغم تعرضه لاصابة في الركبة الاربعاء.

وأصيب كومان في الدقيقة 27 خلال المباراة التي فاز فيها العملاق البافاري على توتنهام الانكليزي 3-1 في الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا.

وأثارت الاصابة العديد من المخاوف حول مستقبل اللاعب البالغ 23 عاما والذي غالبا ما يقع ضحية لاصابات دفعته للغياب عن الملاعب بين شباط/فبراير وتشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي (تمزق في اربطة الكاحل الايسر)، حرمته بالتالي عن المشاركة في مونديال روسيا 2018 الذي فاز به منتخب بلاده.

الا ان الفحوصات أظهرت تمزقا في المحفظة المفصلية في ركبته اليسرى، وهي إصابة أقل حدة مما كان يخشى، وسيكون قادرا على المشاركة في المعسكر التدريبي لبايرن الذي يبدأ في العاصمة القطرية الدوحة في 4 كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال الطبيب هانز-فيلهيلم مولر-فوهلفاهرت لموقع النادي "بالطبع كنا قلقين جدا في البداية، ولكن كينغسلي كان محظوظا جدا (...) أظهرت الفحوصات أنه سيغيب فقط عن المباريات الثلاث الاخيرة لهذا العام وسيعود للمشاركة في معكسر الفريق الشتوي في الدوحة".

ويلتقي بايرن الذي يحتل المركز السابع في البوندسليغا بفارق سبع نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر، مع ضيفه فيردر بريمن السبت ضمن المرحلة 15، قبل أن يحل ضيفا على فرايبورغ في المرحلة التالية على أن يستضيف فولسبورغ في آخر مباراة لعام 2019.

ويفتتح بايرن العام الجديد بمواجهة مضيفه هرتا برلين في 19 كانون الثاني/يناير 2020.

© 2019 AFP