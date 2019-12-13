بريطانيا: ردود الفعل الأوروبية حول فوز المحافظين في الانتخابية التشريعية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد فوزه في الانتخابات التشريعية المبكرة، لندن، بريطانيا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2019.

توالت ردود الأفعال الدولية تعليقا على فوز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الانتخابات التشريعية، فشككت موسكو في احتمالية تحسن العلاقات مع لندن وفي الوقت نفسه هنأ الريس الروسي فلاديمير بوتين جونسون. أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فقد أعربت عن أملها في التعاون أقرب مع جونسون. أما المفوضية الأوروبية، فقد حذرت رئيستها من ضيق المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا.

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تطوي بريطانيا صفحة المماطلة والتردد حيال بريكسيت مع تصويت الناخبين في الانتخابات التشريعية، ومع تعهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون الجمعة بالانفصال نهائيا عن الاتحاد الأوروبي أواخر يناير/كانون الثاني ولم شمل بلد يعاني من انقسام عميق. وعقب فوز جونسون توالت ردود الأفعال الدولية على نتائج التصويت والخطط المستقبلية مع المملكة.



الكرملين يشكك

أكد الكرملين الجمعة، معلقا على فوز جونسون في الانتخابات التشريعية، أن موسكو تشك في إمكانية تحسّن العلاقات مع لندن، بعد الخلافات المتكررة بين الطرفين والفضيحة المرتبطة بمحاولة تسميم عميل سابق.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "نأمل أن تلتزم القوى التي تفوز بالانتخابات في أي بلد بالحوار والتركيز على بناء علاقات جيدة مع بلدنا. لكنني لا أعرف مدى إمكانية ذلك في حالة المحافظين" في بريطانية، في إشارة إلى حزب جونسون.

بوتين يسعى لـحوار بنّاء مع جونسون

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الجمعة إلى حوار بناء مع جونسون وهنأنه على فوزه الحاسم الذي حققه في الانتخابات التشريعية. وقال في بيان "أنا متأكّد من أن الحوار البنّاء والتعاون في مختلف المجالات سيكونان بشكل كامل في مصلحة شعبي بلدينا والقارة الأوروبية برمتها".

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المفوضية الأوروبية ترى في مهلة التفاوض مع لندن "تحديا كبيرا"

وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجمعة من ضيق المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا. وقالت فون دير لاين إنها "جاهزة للعمل" منذ اليوم التالي لبريكست من أجل إقامة علاقة تكون "أقرب ما يمكن" بين الطرفين بهدف التوصل إلى تفاهم بحلول نهاية العام 2020.

ميركل تتعهد بـ"شراكة وثيقة" مع جونسون

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة عن أملها في التعاون عن قرب مع جونسون، وقالت ميركل في بيان نشره المتحدث باسمها على تويتر "تهانينا بوريس جونسون على هذا الفوز الواضح في الانتخابات. أتطلع لمزيد من التعاون باتّجاه الصداقة والشراكة الوثيقة بين بلدينا".

فرانس24/ أ ف ب