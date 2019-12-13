بطولة إنكلترا: تشلسي لن يفاوض الآن اللاعبين المنتهية عقودهم في نهاية الموسم

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لندن (أ ف ب)

لن يفاوض مدرب تشلسي الإنكليزي فرانك لامبارد أيا من لاعبيه الذين تنتهي عقودهم في نهاية الموسم، وذلك قبل الشهر المقبل إذ يتريث أمام احتمال تعزيز تشكيلته في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرض عقوبة على انتقالات لاعبي تشلسي بسبب التعاقد مع لاعبين قاصرين، بيد ان محكمة التحكيم قلصتها وبات بمقدور النادي اللندني جلب لاعبين جدد في كانون الثاني/يناير.

وتنتهي عقود المهاجمين الفرنسي أوليفييه جيرو، الاسباني بيدرو والبرازيلي ويليان في نهاية الموسم، ما يعني انه سيكون بمقدورهم التحدث مع اندية أخرى لانتقالهم.

وفيما عبّر ويليان سابقا عن نيته البقاء في ملعب "ستامفورد بريدج" متعمدا عدم التحدث مع فريق جديد، قد يحاول جيرو وبيدرو البحث عن مشاركة أطول مع فريق آخر.

وأكد لامبارد انه سعيد من عمل جيرو لكنه أشار الى عدم رغبته بالتحدث مع اللاعبين حول انتقالات محتملة قبل الشهر المقبل.

وعما اذا تحدث مع جيرو عن انتقاله، قال "كلا. لن أتحدث مع جميع اللاعبين المتواجدين هنا قبل شهر يناير".

تابع "أنا سعيد لأجله (إذا بقي). أريد بقاءه مع كل لاعب متواجد هنا، أن يتمتعوا بمهنية صحيحة ورغبة البقاء".

وارتبط اسم تشلسي بقوة بجلب مدافع بورنموث نايثان آكي، إذ يملك خيار استعادته مقابل 40 مليون جنيه استرليني (نحو 53 مليون دولار).

أضاف لامبارد "أنا سعيد من المدافعين الاربعة لدينا. سنكون قلقين حيال بورنموث غدا، توتنهام الاحد المقبل، ثم ساوثمبتون، ارسنال، برايتون. ثم يفتح الباب (الانتقالات)".

ويحتل تشلسي المركز الرابع في الدوري بعد بداية رائعة، لكنه خسر 3 مرات في آخر اربع مباريات.

© 2019 AFP