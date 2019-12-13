بطولة إنكلترا: كلوب يوافق على تمديد عقده مع ليفربول حتى عام 2024

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم الجمعة أن مدربه الالماني يورغن كلوب وافق على تمديد عقده الحالي الذي كان سينتهي في 2022، حتى عام 2024.

وقال كلوب (52 عاما) على الموقع الرسمي لفريق "الحمر": "بالنسبة لي شخصيا هو بيان نوايا، وهو مبني على معرفتي بما حققناه كشراكة حتى الآن، وما يزال يتعين علينا تحقيقه".

وتابع "عندما أرى تطور النادي والعمل التعاوني المستمر، أشعر أنه لا يمكن لمساهمتي إلا أن تنمو".

ويأتي تمديد العقد الحالي لكلوب عقب النتائج الرائعة التي يحققها المدرب الالماني منذ قدومه إلى ملعب "أنفيلد" عام 2015، حيث نجح في قيادة ليفربول إلى قمة أوروبا بفوزه بمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، إلى تصدره للدوري المحلي هذا الموسم برصيد 46 نقطة من 15 فوزا وتعادل بعد مرور 16 مرحلة، متقدما بفارق ثماني نقاط عن اقرب منافسيه ليستر سيتي، في سعيه للفوز باللقب المحلي للمرة الاولى منذ 30 عاما، وتحديدا منذ عام 1990.

كما نجح مدرب بوروسيا دورتموند الالماني السابق في موسمه الاول مع ليفربول في قيادته إلى نهائي كأس الرابطة الانكليزية والدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، لكنه خسرهما معا.

وفي موسم 2018-2019 خسر ليفربول المباراة النهائية لدوري الابطال أمام ريال مدريد الإسباني 1-3، قبل أن يثأر في الموسم التالي بالفوز باللقب على حساب مواطنه توتنهام هوتسبر 2-صفر في مدريد، ليتوج بطلا للمسابقة القارية العريقة للمرة السادسة في تاريخه.

ونافس فريق "الحمر" على لقب الـ "بريمير ليغ" في الموسم الماضي بدون أن يتمكن من تحقيق مبتغاه برغم عدم خسارته سوى مباراة واحدة وحصده 97 نقطة، في أفضل حصاد في تاريخه، إذ تأخر بفارق نقطة وحيدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

وبنى كلوب سمعته كمدرب ناجح خلال مروره مع دورتموند بين عامي 2008 و2015، ففاز بلقب الدوري الالماني مرتين تواليا (2011 و2012)، ووصل في موسم 2012-2013 إلى نهائي دوري الابطال حيث خسر أمام مواطنه بايرن ميونيخ 1-2.

© 2019 AFP