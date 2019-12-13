ترامب يهنّئ بوريس جونسون على فوزه "الرائع" في الانتخابات البريطانية

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واشنطن (أ ف ب)

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فوزه "الرائع" في الانتخابات التشريعية معتبراً أن ذلك سيفتح المجال لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة "تهانيّ إلى بوريس جونسون على فوزه الرائع".

واضاف "أعتقد أن هذا يمكن أن يكون مؤشرا مسبقا لما سيحدث في بلدنا" في اشارة الى اعادة انتخابه العام 2020.

وأضاف "بريطانيا والولايات المتحدة ستصبحان الآن حرّتين في إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل بعد بريكست"، مؤكدا أن "هذا الاتفاق يمكن أن يكون أكبر بكثير ومربحاً أكثر من أي اتفاق آخر يمكن أن يُبرم مع الاتحاد الأوروبي. احتفل يا بوريس!".

ولاحقا أعلنت الولايات المتحدة انها مستعدة لإبرام اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا فور خروجها من الاتحاد الاوروبي، وهو خروج بات شبه محسوم مع فوز جونسون الساحق في الانتخابات العامة.

وقالت مورغان أورتيغاس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان "الولايات المتحدة ملتزمة بالبرنامج الاميركي البريطاني الدولي المشترك، بما في ذلك توسيع علاقاتنا الاقتصادية القوية من خلال التوصل إلى اتفاق تجارة حرة شاملة بمجرد خروج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي".

وكان رئيس الوزراء البريطاني تحدث عن احتمال إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في حال فاز المحافظون في الانتخابات التشريعية.

وندّد حزب العمّال المعارض الرئيسي من جهته، بانفتاح محتمل للسوق البريطانية على المصالح المالية الأميركية، خصوصاً في مجال الخدمات الصحية الوطنية (إن إتش إس) التي تحظى بشعبية كبيرة لدى البريطانيين.

ومنذ بضعة أسابيع، أكد الرئيس الأميركي أن "كل شيء على الطاولة" مشيراً إلى مجالات التعاون التجاري مع المملكة المتحدة. والأسبوع الماضي، أكد أنه "غير مهتمّ" بالخدمات الصحية الوطنية.

© 2019 AFP