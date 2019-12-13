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رئيسة الوزراء الاسكتلندية تؤكد أن بلادها مستعدة للانفصال عن المملكة المتحدة

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رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا سترجن، تحتفل بنتائج الحزب الوطني الاسكتلندي (SPN) في الانتخابات في غلاسكو.
رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا سترجن، تحتفل بنتائج الحزب الوطني الاسكتلندي (SPN) في الانتخابات في غلاسكو. رويترز
نص : فرانس 24 تابِع

على الرغم من معارضة بوريس جونسون لهذا التصويت، ينوي الحزب الوطني الإسكتلندي الاعتماد على فوزه بعشرين مقعدا إضافيا في مجلس العموم البريطاني ليطالب باستفتاء ثان حول استقلال اسكتلندا المناهضة بأغلبيتها لبريكسيت. وأكدت رئيسة وزراء اسكتلندا  نيكولا سترجن أن بلادها مستعدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، وشددت على ضرورة إجراء استفتاء بشأن استقلال الإقليم عن بريطانيا خلال العام المقبل.

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