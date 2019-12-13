عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر ب58,15 بالمئة من أصوات الناخبين (رسمي)

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الجزائر (أ ف ب)

فاز رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية بنسبة 58,15 بالمئة، ليصبح رئيسا من الدورة الأولى، بحسب ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجمعة.

وقال رئيس السلطة محمد شرفي في مؤتمر صحافي لإعلان نتائج الانتخابات التي جرت الخميس "حصل المرشح عبد المجيد تبون على أربعة ملايين و945 ألف صوت، أي نسبة 58,15 بالمئة"، في انتخابات اتسمت بنسبة قياسية من المقاطعة.

وجاء في المركز الثاني المرشح الاسلامي عبد القادر بن قرينة بنسبة 17,38 بالمئة من الأصوات المعبر عنها.

اما المرشح علي بن فليس فقد جاء ثالثا ولم يحصل سوى على 10,55 بالمئة أي أقل من آخر انتخابات دخلها ضد بوتفليقة في 2014 حصث حثصل على اكثر من 12 بالمئة من الأصوات، وندّد حينها ب"تزوير شامل للنتائج".

وحصل المرشح الرابع عز الدين ميهوبي الذي وصفته الوسائل الاعلام بمرشح السلطة على 7,26 بالمئة من الأصوات بينما جاء عبد العزيز بلعيد أخيرا بـ6,66 بالمئة من الأصوات المعبر عنها.

وبحسب النتائج النهائية للسلطة في انتظار تأكيدها من المجلس الدستوري، فإن نسبة المشاركة بلغت 39,83 بالمئة من أصل أكثر 24 مليون ناخب.

© 2019 AFP