واشنطن تؤيد حق الجزائريين ب"التعبير عن آرائهم بشكل سلمي"

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واشنطن (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها تؤيد حق الجزائريين في "التعبير عن آرائهم بشكل سلمي"، مع ترحيبها بإجراء الانتخابات الرئاسية التي شهدت انتخاب عبد المجيد تبون،أحد المقربين سابقا من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت مورغن أورتيغاس المتحدثة باسم وزارة الخارجية "منذ عام والشعب الجزائري يعبر عن تطلعاته ليس فقط في صناديق الاقتراع ولكن في الشوارع أيضا".

وتابعت "تدعم الولايات المتحدة حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بسلام (...) نتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة".

لكن الولايات المتحدة لم تشكك في شرعية الانتخابات، مؤكدة انها "هنأت" الجزائر على التصويت وانها تسعى إلى "علاقة متبادلة مفيدة للطرفين".

وبعد الاعلان عن فوزه، واجه تبون تحديا من قبل الحراك الذي يهز البلاد منذ زهاء عشرة أشهر.

© 2019 AFP