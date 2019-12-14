بطولة إسبانيا: برشلونة يخسر نقطتين في إقليم الباسك

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مدريد (أ ف ب)

سقط برشلونة حامل اللقب بفخ التعادل على أرض ريال سوسييداد 2-2، السبت في المرحلة 17 من الدوري الاسباني لكرة القدم، فاتحا الباب امام غريمه ريال مدريد للانفراد بالصدارة بحال فوزه الاحد على ارض فالنسيا.

ولم يقدم برشلونة مباراة مقنعة، فقلب تأخره أولا قبل ان يرضخ لمعادلة الفريق الباسكي الذي كان قريبا من تكبيد الفريق الكاتالوني خسارته الرابعة هذا الموسم.

برشلونة العاجز عن تحقيق فوزه الخامس تواليا، رفع رصيده الى 35 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة الاربعاء المقبل في قمة "كلاسيكو" الدوري والمؤجلة من المرحلة العاشرة بسبب الاحداث الاخيرة في اقليم كاتالونيا.

حصل الضيوف على ركلة جزاء بعد عملية شد من قبل لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس غير الموفق على المدافع دييغو ليورنتي، ترجمها ميكل اويارسابال عكس اتجاه الحارس الالماني مارك-أندريه تير شتيغن (12).

كاد برشلونة يعادل عبر مهاجمه الاوروغوياني لويس سواريز، لكن تسديدته البعيدة صدها الحارس اليكس ريميرو (15).

عادل برشلونة من هجمة مرتدة وتمريرة لسواريز وصلت الى الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب سوسييداد السابق، لعبها ساقطة الى يسار الحارس مسجلا سادس أهدافه في الدوري هذا الموسم (38).

وقال غريزمان بعد المباراة "لا أحتفل هنا بعدما امضيت سنوات في هذا النادي وسجلت له الكثير من الاهداف".

ومنح سواريز التقدم لبرشلونة للمرة الاولى مستفيدا من تمريرة مقشرة من الارجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم تابعها في المرمى الخالي (49).

لكن سوسييداد عادل عبر السويدي الشاب الكسندر ايزاك بعد عرضية لاقى تير شتيغن صعوبة بابعادها، فتهادت أمام ايزاك تابعها سهلة في المرمى (62).

© 2019 AFP