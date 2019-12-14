بطولة فرنسا: مرسيليا يكتفي بالتعادل في متز ويقدم لقب الخريف لسان جرمان

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

أوقف متز المتواضع سلسلة ضيفه مرسيليا الرائعة واجبره على التعادل 1-1، السبت في المرحلة 18 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ما منح لقب بطل الخريف لباريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب.

فبعد تحقيقه ستة انتصارات متتالية وابتعاده في وصافة الترتيب وراء باريس سان جرمان، خسر فريق المدرب البرتغالي اندريه فياش بواش نقطتين امام فريق يكافح للهرب من الهبوط.

ورفع مرسيليا رصيده الى 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن سان جرمان الذي يحل على سانت اتيان الاحد ويملك ايضا مباراة مؤجلة، ما يعني انه سيكون بطلا لدور الذهاب المؤلف من 19 مرحلة.

افتتح متز التسجيل عبر السنغالي اوبا نغيت (40) وأهدر ركلة جزاء عن طريق مواطنه حبيب ديالو صدها يوهان بيليه بديل ستيف مانداندا الذي خرج مصابا بكاحله الايمن في الشوط الاول (52). لكن الصربي البديل نيمانيا رادونيتش أمّن نقطة التعادل للفريق المتوسطي قبل ثلث ساعة على نهاية الوقت، مسجلا هدفه الرابع في آخر خمس مباريات.

ولم يكن مرسيليا ملهما في الشوط الاول، ثم حاول فرض ايقاعه في الثاني، بيد ان ذلك لم يكن كافيا للتغلب على صلابة متز الذي لم يفز في آخر 8 مباريات ويحتل المركز الثامن عشر.

واستعاد مرسيليا خدمات مهاجمه الارجنتيني داريو بينيديتو، الغائب عن مباراة بوردو الاخيرة بسبب الاصابة بفخذه، لكن نجاعته غابت على غرار باقي زملائه.

© 2019 AFP