بطولة فرنسا: مرسيليا يكتفي بالتعادل في متز ويقدم لقب الخريف لسان جرمان

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باريس (أ ف ب)

أوقف متز المتواضع سلسلة ضيفه مرسيليا الرائعة واجبره على التعادل 1-1، السبت في المرحلة 18 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ما منح لقب بطل الخريف لباريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب.

فبعد تحقيقه ستة انتصارات متتالية وابتعاده في وصافة الترتيب وراء باريس سان جرمان، خسر فريق المدرب البرتغالي اندريه فياش بواش نقطتين امام فريق يكافح للهرب من الهبوط.

ورفع مرسيليا رصيده الى 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن سان جرمان الذي يحل على سانت اتيان الاحد ويملك ايضا مباراة مؤجلة، ما يعني انه سيكون بطلا لدور الذهاب المؤلف من 19 مرحلة.

افتتح متز التسجيل عبر السنغالي اوبا نغيت (40) وأهدر ركلة جزاء عن طريق مواطنه حبيب ديالو صدها يوهان بيليه بديل ستيف مانداندا الذي خرج مصابا بكاحله الايمن في الشوط الاول (52). لكن الصربي البديل نيمانيا رادونيتش أمّن نقطة التعادل للفريق المتوسطي قبل ثلث ساعة على نهاية الوقت، مسجلا هدفه الرابع في آخر خمس مباريات.

وعن اصابة مانداندا (34 عاما)، علق مدرب مرسيليا "أعتقد انها ليست خطيرة. سنرى، الكاحل ليس منتفخا كثيرا. آمل أن يكون متواجدا في مباراة نيم" السبت المقبل.

أما بديله بيليه الذي صد ركلة جزاء، فقال "أحببنا أن نكمل سلسلتنا، لكننا لم نقم بما يجب في الشوط الاول. نجحنا برد الفعل في الشوط الثاني وأظهرنا شيئا مختلفا".

ولم يكن مرسيليا ملهما في الشوط الاول، ثم حاول فرض ايقاعه في الثاني، بيد ان ذلك لم يكن كافيا للتغلب على صلابة متز الذي لم يفز في آخر ثماني مباريات ويحتل المركز الثامن عشر.

واستعاد مرسيليا خدمات مهاجمه الارجنتيني داريو بينيديتو، الغائب عن مباراة بوردو الاخيرة بسبب الاصابة بفخذه، لكن نجاعته غابت على غرار باقي زملائه.

وشرح فياش بواش اسباب تعادل فريقه "البدلاء غيّروا مجريات المباراة. قدمنا شوطا ثانيا جميلا بروحية سمحت لنا بتغيير المجريات. أزعجنا متز كثيرا بالرقابة اللصيقة. لكن الهدف عقّد الامور".

تابع "لم يترك لنا متز المساحات كثيرا، فقد دافعوا جيدا جدا الليلة. في الشوط الاول كنا بطيئين في البناء وأهدرنا التمريرات. في الثاني كانت قوة الفريق أفضل حيث بحثنا أكثر عن اللعب العميق. سيكون هاما أن نرد بالفوز ضد نيم لأننا خسرنا نقطتين هذه الليلة".

وعن صد بيليه ركلة جاء ختم "صدته رائعة لان الامر كان صعبا جدا في ظل القوانين الجديدة للحراس. لو تقدموا 2-صفر كانت الامور ستصبح اصعب بكثير".

ولم تسجل مباريات السبت الست سوى تسجيل ستة أهداف.

وعاد نانت بفوز ثان تواليا على ارض نيم وصيف القاع بهدف عمران لوزا (28)، رافعا رصيده الى 29 نقطة في المركز الرابع.

ومثله فعل رينس الخامس على ارض تولوز متذيل الترتيب بفوز بهدف حمل توقيع ريمي أودان (9)، ليحقق فوزه الثاني تواليا.

وتعادل أميان السابع عشر مع ضيفه ديجون السادس عشر 1-1، أنجيه الحادي عشر على ارضه مع موناكو التاسع سلبا وبريست الرابع عشر مع ضيفه نيس الثالث عشر من دون أهداف.

© 2019 AFP