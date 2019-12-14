توقيف تسعة أشخاص في ألبانيا بشبهة التسبب بالقتل بعد زلزال أسفر عن مصرع 51 شخصا

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تيرانا (أ ف ب)

أوقفت السلطات الألبانية السبت تسعة أشخاص بشبهة التسبب بالقتل واستغلال السلطة على خلفية زلزال شهدته البلاد الشهر الماضي وأسفر عن مصرع 51 شخصا.

واتّهمت النيابة العامة 17 شخصا بينهم عمال بناء ومهندسون ومسؤولون بانتهاك أنظمة البناء مما أدى إلى انهيار مبان جراء زلزال بقوة 6,4 درجات ضرب البلاد في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

ولا تزال الشرطة تلاحق ثمانية مشتبه بهم.

وقال قائد شرطة مدينة دوريس الساحلية لورنتس شيهو إن التحقيقات الأولية كشفت وجود مخالفات أدت إلى انهيار مبان ومصرع 23 شخصا كانوا بداخلها.

وتركز الدمار في شكل كبير في دوريس وبلدة ثومان، وقد أدى الزلزال إلى إصابة نحو 900 شخص وتشريد خمسة آلاف.

ومن بين الموقوفين مهندس مبنى في دوريس قضى فيه ثمانية من أفراد عائلة واحدة.

وتعد ألبانيا البالغ عدد سكانها 2,8 مليون من أفقر بلدان أوروبا وقد انتشرت فيها الأبنية المخالفة بشكل كبير بعد سقوط الشيوعية في عام 1990.

وشُيّد عدد كبير من المباني في ألبانيا من دون الاستحصال على التصاريح اللازمة أو التقيد بمعايير السلامة.

ويعد الزلزال الذي ضرب ألبانيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الأعنف والأكثر تدميرا منذ عقود في البلاد الواقعة في البلقان، المنطقة التي تشهد نشاطا زلزالا قويا لكونها نقطة التقاء عدد من الصفائح التكتونية.

© 2019 AFP