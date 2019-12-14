فيديو

الانتخابات التشريعية البريطانية: جونسون يحتفل بفوزه في معاقل حزب العمال التي انحازت للمحافظين

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد فوزه في الانتخابات التشريعية المبكرة، لندن، بريطانيا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2019. رويترز

قال مراسل فرانس 24 في بريطانيا أنور القاسم إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد "زار المراكز الانتخابية العمالية التاريخية التي انحازت خلال التصويت إلى حزب جونسون المحافظين في سابقة، لشكرها". وأشار القاسم إلى أن جونسون أكد لرئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا سترغن رفضه دعوتها لتنظيم استفتاء بشأن استقلال الإقليم عن المملكة المتحدة. وكان حزب المحافظين قد فاز بالأغلبية المطلقة في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس.