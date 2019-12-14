مقتل شخص وإصابة خمسة على الأقل بجروح إثر رياح "عاتية" ضربت جنوب فرنسا
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قتل شخص وأصيب ما لا يقل عن خمسة آخرين بجروح إثر رياح عاتية ضربت ليل الخميس الجمعة جنوب غرب فرنسا، وتخطت سرعتها 200 كلم في الساعة في جزيرة كورسيكا، حسبما أعلنت السلطات التي قامت بإجلاء 600 شخص وأعلنت انقطاع التيار الكهربائي عن 400 ألف منزل في المناطق المنكوبة.
لقي رجل مصرعه وأصيب خمسة أشخاص على الأقل بجروح وتم إجلاء حوالي 600 شخص في جنوب غرب فرنسا، إثر رياح عاتية ضربت ليل الخميس الجمعة الساحل المطل على المحيط الأطلسي ومناطق داخلية، حسبما أعلنت السلطات.
وأعلنت فرق الإطفاء أن سائق سيارة يبلغ من العمر 70 عاما لقي مصرعه ظهر الجمعة على طريق في إقليم الباسك عندما اصطدمت سيارته بشجرة سقطت على الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية.
🔴 1 dpt en #vigilanceRouge— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 13, 2019
🔶 22 dpts en #vigilanceOrange
Restez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 pic.twitter.com/wjeBwt5FHC
وفي قرية بيريوراد شاهد مصور السيول وقد اجتاحت عددا من المنازل.
🔴 Le département des Pyrénées-Atlantique a été placé en #VigilanceRouge #inondations.— Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) December 13, 2019
⚠️ Risque de crue majeure sur le Gave d'Oloron.
Eloignez-vous des cours d'eau et ne vous engagez jamais sur une voie immergée en voiture.
Tenez-vous informés sur 👉 https://t.co/6g8zlhX9Qv pic.twitter.com/W8esmDa8eJ
وليل الخميس الجمعة، حين كانت ذروة الأحوال الجوية السيئة، انقطع التيار الكهربائي عن 400 ألف منزل في هذه المناطق.
ووضعت 23 منطقة تقع في جنوب غرب فرنسا وجبال الألب وشمال البلاد والبيرينيه المطلة على المحيط الأطلسي في حالة تأهب خشية تعرضها لرياح عاتية وفيضانات.
وقالت السلطات إن رياح تجاوزت سرعتها 200 كلم في الساعة ضربت جزيرة كورسيكا (جنوب) في البحر المتوسط.
فرانس 24/ أ ف ب
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