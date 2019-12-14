كوريا الشمالية تجري تجربة "حاسمة" لإطلاق الأقمار الاصطناعية لـ"تحسين الردع النووي الاستراتيجي"

أجرت كوريا الشمالية اختبارا جديدا لإطلاق الأقمار الاصطناعية من أجل "تحسين الردع النووي الاستراتيجي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السبت. ويأتي ذلك في ظل توقف المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن مع اقتراب المهلة النهائية.

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أفادت وسائل إعلام رسمية السبت أن كوريا الشمالية أجرت اختباراً "حاسما" جديداً في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية، في وقت لا تزال المفاوضات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن متوقفة مع اقتراب المهلة النهائية.



وجاء الإعلان قبل يوم من الموعد وصول المبعوث الأمريكي الخاصّ لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيغون إلى سيول في زيارة تستمر لثلاثة أيام وبعدما أجرت الولايات المتحدة تجربة لصاروخ بالستي متوسط المدى فوق المحيط الهادئ الخميس.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن متحدث باسم "أكاديمية كوريا الشمالية الوطنية للعلوم الدفاعية" قوله "تم إجراء تجربة جديدة حاسمة في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية من الساعة 22,41 حتى 22,48 في 13 كانون الأول/ديسمبر".



وتابع أن "النجاحات في مجال الأبحاث (...) ستطبق لتحسين الردع النووي الاستراتيجي الموثوق" لكوريا الشمالية. ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية عن الاختبار.



ومنشأة سوهاي الساحلية في شمال غرب كوريا الشمالية مصممة ظاهريًا لوضع الأقمار الاصطناعية في مدارها. لكن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ من الموقع في عمليات قوبلت بإدانات من الولايات المتحدة وغيرها إذ اعتبرت اختبارات لصواريخ بالستية بعيدة المدى يتم التستر عليها.



وتحظر قرارات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ بالستية، ويمكن تعديل محرّكات الصواريخ (المستخدمة لإطلاق أقمار صناعية) ليتم استخدامها في الصواريخ البالستية.



وتعهّدت بيونغ يانغ التي بدأ ينفذ صبرها جرّاء عدم تخفيف العقوبات المفروضة عليها بعد ثلاث قمم بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقديم ما وصفتها بـ"هدية عيد ميلاد" معادية للولايات المتحدة ما لم تقدم واشنطن تنازلات بحلول نهاية العام.



ورأى بعض المحللين أن كوريا الشمالية تشير ربما إلى احتمال إطلاق صاروخ عابر للقارات.



وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت ما وصفته بـ"اختبار مهم للغاية" من الموقع ذاته في سوهاي.





فرانس24/ أ ف ب