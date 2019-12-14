مونديال الأندية 2019: البديل غوميس يمنح الهلال الفوز على الترجي

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الدوحة (أ ف ب)

منح الهداف الفرنسي البديل بافيتيمبي غوميس فريقه الهلال السعودي الفوز السبت على الترجي التونسي 1-صفر في الدور الثاني لبطولة كأس العالم 2019 للأندية في كرة القدم المقامة في قطر، ليقوده الى نصف النهائي لملاقاة فلامنغو البرازيلي.

وغاب غوميس الذي ساهم بشكل أساسي في تتويج فريقه بدوري أبطال آسيا هذا الموسم، عن التشكيلة الأساسية، في ظل تواصل تعافيه من عملية جراحية في إبهام اليد اليمنى خضع لها مؤخرا. لكن مدربه الروماني رازفان لوشيسكو دفع به في منتصف الشوط الثاني، ليتمكن بعد ذلك بدقائق من تسجيل الوحيد من مجهود فردي رائع (73).

وفي حين عبر الهلال الى الدور نصف النهائي في مشاركته الاولى في البطولة، تواصلت عقدة الترجي مع المباراة الأولى في مونديال الأندية، والتي يخسرها للمرة الثالثة في مشاركته الثالثة.

ويلتقي الهلال في المباراة نصف النهائية الأولى الثلاثاء، فريق فلامنغو البرازيلي بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية، والذي يشرف عليه مدربه السابق البرتغالي جورجي جيزوس. ويقام نصف النهائي الثاني الأربعاء بين ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا، والفائز من المباراة الثانية في ربع النهائي التي تقام لاحقا السبت، وتجمع بين السد القطري ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

© 2019 AFP