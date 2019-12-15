الدوري الأميركي للمحترفين: دالاس يخسر دونسيتش والمباراة أمام ميامي

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لوس انجليس (أ ف ب)

تلقى دالاس مافريكس ضربة مزدوجة ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين السبت، بخسارة نجمه الشاب السلوفيني لوكا دونسيتش بسبب الإصابة، وسقوطه أمام ضيفه ميامي هيت 118-122 بعد التمديد.

وبعدما حقق سلسلة من 10 انتصارات في 11 مباراة، تلقى دالاس، ثالث ترتيب المنطقة الغربية، خسارته الثانية في ثلاث مباريات، في لقاء فقد خلاله جهود نجمه الشاب (20 عاما) في وقت مبكر لإصابة في الكاحل.

ويرجح أن تبعد هذه الإصابة دونسيتس عن المباراة المرتقبة الإثنين ضد ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية وصاحب أفضل سجل في الدوري (24 فوزا في 27 مباراة)، والذي حقق السبت فوزه الثامن عشر تواليا هذا الموسم بتغلبه على ضيفه كليفلاند كافالييرز 125-108.

وتعرض دونسيتش لالتواء في الكاحل الأيمن عندما داس على قدم أحد لاعبي ميامي أثناء تقدمه نحو السلة بعد مرور نحو 1:40 دقيقة على انطلاق المباراة. وبقي على الأرض ممسكا بكاحله ومتألما، قبل أن يعاونه زملاؤه وأفراد الجهاز التدريبي لمغادرة أرض الملعب.

وأكد دالاس ان فحوص الأشعة التي أجريت للاعب أظهرت عدم تعرضه لكسر، لكن مدربه ريك كارلايل استبعد، بحسب ما نقل عنه الموقع الالكتروني لرابطة الدوري، خوض لاعبه مباراة الإثنين ضد ميلووكي.

وفرض دونسيتش نفسه في عامه الثاني مع دالاس، كأحد أفضل اللاعبين في الدوري هذا الموسم، ودخل مباراة الأمس مع معدل 30,4 نقطة و9,9 متابعات و9,3 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

وبدا تأثير خروج دونسيتش واضحا على مافريكس، اذ هيمن ميامي وصنع فارقا بلغ 24 نقطة في الربع الثاني، قبل ان يتمكن دالاس من العودة تدريجا وانتزاع التقدم بفارق أربع نقاط في الربع الأخير.

وحافظ دالاس على تقدمه (112-108) مع تبقي 1:08 دقيقة في الربع الأخير، لكن لاعبي ميامي عادلوا النتيجة بفضل رمية ناجحة لإدريس "بام" أديبايو ورميتين حرتين لجيمي باتلر، ليحتكم الفريقان الى التعادل 112-112 مع تبقي نحو 30 ثانية على صافرة النهاية.

وحسم ميامي المباراة لصالحه في الشوط الإضافي بفارق أربع نقاط.

وكان أديبايو وباتلر الأفضل في صفوف ميامي، اذ أنهى الأول المباراة مع "تريبل دابل" بتسجيله 18 نقطة مع 11 متابعة وعشر تمريرات حاسمة، بينما سجل الثاني 27 نقطة مع أربع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

وكان أفضل مسجل للخاسر تيم هارداوي جونيور مع 28 نقطة، بينما ساهم اللاتفي كريستابس بورزينغيس بـ22 نقطة و14 متابعة.

وحقق ميامي فوزه الـ19 في 26 مباراة، وهو ثالث ترتيب المنطقة الشرقية.

- 29 نقطة ليانيس -

أما دالاس الذي تلقى السبت خسارته الثامنة في 25 مباراة، فيحتل المركز الثالث أيضا في الغربية، خلف لوس أنجليس كليبيرز الثاني الذي سقط أمس أمام مضيفه شيكاغو بولز بنتيجة 106-109.

وهي الخسارة الأولى لكليبيرز بعد أربعة انتصارات، وجاءت في غياب ثلاثة من لاعبيه البارزين المصابين، وهم كواهي لينارد (ركبة) ولو وليامس (ربلة الساق) وباتريك بيفرلي (ارتجاج).

وعلى رغم ذلك، تمكن فريق لوس أنجليس من التقدم بفارق مريح وصل الى 15 نقطة، قبل أن يعود شيكاغو ويقلب الطاولة ويتقدم بفارق 14 نقطة. وتبادل الفريقان الكر والفر في الدقائق الأخيرة من المباراة، وبديا متجهين نحو تمديد الوقت، قبل أن ينجح لاعب بولز زاك لافين بتسجيل نقطتين قبل ثانيتين فقط من نهاية الربع الأخير، مانحا فريقه التقدم 108-106.

وعزز ميلووكي أفضل بداية له في الدوري في تاريخه الممتد لـ52 عاما، واقترب من معادلة رقمه القياسي (ـ20 فوزا في موسم 1970-1971).

ولم يجد باكس صعوبة في التفوق على كافالييز بفارق 17 نقطة.

وكان أفضل مسجل لميلووكي نجمه وأفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي اليوناني يانيس أنتيتوكونمتو مع 29 نقطة، علما أنه أمضى وقتا طويلا على مقاعد البدلاء لإراحته في ظل ضمان نتيجة اللقاء.

وفي بقية المباريات، تفوق سان أنتونيو سبيرز على مضيفه فينيكس صنز بنتيجة 121-119، بينما خسر هيوستن روكتس أمام ضيفه ديترويت بيستونز 107-115، وفاز حامل اللقب تورونتو رابتورز على بروكلين نتس 110 - 102، ودنفر ناغتس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 110 - 102، وممفيس غريزليز على واشنطن ويزاردز 128 - 111.

© 2019 AFP