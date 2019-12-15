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العراق: الرئيس يجري مشاورات مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة والشارع يرفض الرموز السياسية القديمة

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 فرانس 24

نص : إبراهيم صالح

أرسل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح الأحد رسالة إلى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ليطلب منه تسمية الكتلة النيابية الأكبر التي سجلت في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الحالية بهدف تقديم اسم مرشحها ليكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. وفي الوقت نفسه يرفض الشارع العراقي الاسم المقترح لتشكيل الحكومة وهو محمد الشيعة السوداني لأنه أحد وزراء الحكومة السابقة، وفقا لما نقله مراسل فرانس24 في بغداد إبراهيم صالح.