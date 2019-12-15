"المغتصب هو أنت".. التونسيات في الشوارع للتنديد بالعنف ضد المرأة

تونسيات يتظاهرن للمطالبة بالمساواة في الميراث للمرأة، في تونس العاصمة، تونس 10 مارس/ آذار 2018.

أمام مقر الحكومة، تجمعت السبت نحو 60 امرأة تونسية للتنديد بكل أشكال العنف الممارسة ضد المرأة في البلاد. ورددت المحتجات كلمات أغنية "المغتصب هو أنت" التي ظهرت لأول مرة في تشيلي قبل أن تنتشر في أنحاء العالم، كنشيد احتجاجي ضد الاغتصاب والتحرش والتمييز الذي تعاني منه المرأة.

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أدت نحو 60 امرأة تونسية السبت أمام مقر الحكومة أغنية "المغتصب هو انت" التي ظهرت لأول مرة في تشيلي قبل أن تنتشر في أنحاء العالم كنشيد احتجاجي ضد الاغتصاب والتحرش والتمييز الذي تعاني منه المرأة.

وقالت شمس رضواني "نحن هنا لندين كل أشكال العنف الاجتماعي والمؤسساتي والمنزلي".

وسم أنا زادة ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس

ويأتي هذا العرض في تونس في الوقت الذي أطلقت فيه نساء تونسيات حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد التحرش الجنسي تحت وسم "أنا زادة" على غرار الوسم العالمي "أنا أيضا".

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وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن الناشطات التونسيات اللواتي شاركن في العرض على طريقة ال"فلاش موب"، وهو ما يعني "التجمع الفجائي"، استجبن لدعوة جماعة "فرقطنا" النسوية المحلية.

اتهامات لنائب منتخب

وأشعل هذه الحملة قيام فتاة تونسية بنشر صور في تشرين الأول/أكتوبر التقطتها لنائب منتخب حديثا تزعم أنه يقوم بالاستمناء داخل سيارته أمام إحدى المدارس.

لكن النائب زهير مخلوف الذي ظهر في الصور قال إنه مصاب بالسكري وكان يستخدم قارورة ماء للتبول داخل سيارته، وقد أخلي سبيله بعد اخضاعه للتحقيق بتهمتي التحرش الجنسي والمجاهرة بما ينافي الحياء.

وأطلقت جماعة "لاس تيسيس" النسوية نشيد "المغتصب هو أنت" في تشيلي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث وقفت نساء في صفوف متراصة أمام مؤسسات الدولة وهن يضعن عصابات على أعينهن وينشدن رفضهن للذكورية ولتحمل أعذار التحرش الجنسي.

وجاء تقديم أغنية "المغتصب هو أنت" في تونس السبت بعد عشرات العروض المماثلة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك باريس ومدريد وبيروت ونيويورك.

فرانس24/ أ ف ب

