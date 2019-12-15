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الجزائر: حملة اعتقالات واسعة في وهران وتلمسان.. وقائد الجيش يهنئ الرئيس الجديد

حملة اعتقالات وقمع للمتظاهرين في وهران وتلمسان غرب الجزائر. فرانس 24.

هنأت قيادة الجيش في الجزائر الرئيس الجديد عبد المجيد تبون بعد فوزه برئاسة البلاد. ووصف رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح تبون ب"الرجل المناسب والمحنك والقادر على قيادة البلاد". من جهة أخرى تشن القوى الأمنية حملة اعتقالات واسعة في وهران وتلمسان غرب البلاد، وقال الصحافي عادل صياد في اتصال مع فرانس 24 إن "لا أحد يعرف الجهة التي أمرت بهذا الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين.. وهو جهاز أمني غير معروف، ما يضع الرئيس الجديد في حرج كبير، حيث تزامن إعلان انتخابه مع موجة عنف غير مسبوقة".