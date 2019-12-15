بطولة فرنسا: سان جرمان "بطل الخريف" يكتسح سانت إتيان ويعزز صدارته

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باريس (أ ف ب)

حقق باريس سان جرمان حامل اللقب فوزا سهلا في ختام المرحلة 18 من الدوري الفرنسي، بنتيجة 4-صفر على مضيفه سانت إتيان المنقوص عدديا منذ الدقيقة 25، ليعزز بذلك صدارته بعد أن حسم لقب "بطل الخريف" الشرفي.

وسجل للنادي الباريسي الارجنتينيان لياندرو باريديس (9) وماورو إيكاردي (72) وكيليان مبابي (43 و89).

وكان نادي العاصمة الذي رفع رصيده إلى 42 نقطة ضمن لقب بطل الخريف بعد تعادل ملاحقه مرسيليا (35 نقطة) مع متز 1-1 السبت، علما أن النادي الباريسي يملك ايضا مباراة مؤجلة امام موناكو، ما يعني انه سيكون بطلا لدور الذهاب المؤلف من 19 مرحلة.

ودفع مدرب النادي الباريسي الالماني توماس توخل بـ "الاربعة الخارقين" البرازيلي نيمار والارجنتيني أنخل دي ماريا ومواطنه إيكاردي القادم إلى "بارك دي برانس" على سبيل الإعارة ومبابي.

وسريعا افتتح سان جرمان التسجيل بفضل باريديس الذي تابع على "الطاير" كرة انقذها المدافع المخضرم ماثيو ديبوشي عن خط مرمى فريقه، اصطدمت بويسلي فوفانا واستقرت في الشباك (9)، مسجلا هدفه الاول في مختلف المسابقات بقميص النادي الباريسي منذ انضمامه إليه في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتلقى صاحب الارض ضربة موجعة بعدما رفع حكم المباراة البطاقة الحمراء مباشرة بوجه العاجي جان - أود أهولو بعد خطأ على باريديس (25).

وفي خضم الهجمات على مرمى سانت إتيان، مرر نيمار كرة في العمق إلى مبابي الذي سيطر عليها وانفرد بالحارس ستيفان روفييه وسدد بيمناه في المرمى (43).

وتابع سان جرمان ضغطه في الشوط الثاني، فاصاب دي ماريا بتسديدة على "الطاير" أكروباتية القائم بعد تمريرة عرضية من نيمار (54)، قبل أن يهدر نيمار ركلة جزاء صدها القائم الايسر (62)، وهي الاولى له في محاولته الـ 11 مع سان جرمان.

ووجه إيكاردي الضربة القاضية لسانت إتيان بعد تمريرة عرضية من لافين كورزاوا بدلت مجراها بعد اصطدامها بقدم ديبوشي (72)، رافعا رصيده الى ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم.

وختم مبابي الاستعراض التهديفي لفريقه بالهدف الرابع بعد كرة في العمق سيطر عليها وتجاوز فوفانا قبل أن يخدع الحارس روفييه بتسديدة قوية بينية بيمناه في الاتجاه المعاكس (89)، ليهز الشباك للمرة التاسعة في الـ "ليغ 1" هذا الموسم.

ويعود الفوز الاخير لسانت إتيان على ملعبه في "جيوفري - غيشار" امام سان جرمان في الدوري إلى 21 أيلول/سبتمبر 2008 بهدف نظيف.

-رين رابعا-

وصعد رين الى المركز الرابع بفوزه على مضيفه ليون بنتيجة 1-صفر.

وحقق رين النقاط الثلاث بفضل لاعب وسطه الشاب إدواردو كامافينغا (17 عاما) الذي تسلم الكرة على بعد 15 مترا من المرمى وتجاوز المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن، قبل أن يدخل إلى المنطقة ويسدد بيمناه كرة لمسها حارس ليون البرتغالي أنطوني لوبيز بدون أن يتمكن من صدها (89).

ورفع رين الذي حقق فوزه الرابع تواليا في "ليغ 1" والخامس تواليا في مختلف المسابقات، رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع مع مباراة أقل، فيما تجمد رصيد ليون الذي تأهل بشق النفس الى دور ثمن النهائي من دوري أبطال اوروبا بتعادله أمام لايبزيغ الالماني 2-2 الثلاثاء وخسر الاحد جهود مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي بسبب الاصابة، عند 25 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، احرز ستراسبورغ فوزا ثمينا على مضيفه بوردو 1-صفر هو الثاني له تواليا، وابتعد أكثر عن منطقة الهبوط الى الدرجة الثانية.

ويدين الفريق الضيف بالنقاط الثلاث إلى مهاجمه لودوفيك أجورك الذي استغل تردد دفاع بوردو بعد ركنية وتسديدة من يوسف فوفانا صدها مدافع الفريق المضيف البرازيلي بابلو داخل المنطقة، ليسدد الكرة في شباك الحارس بنوا كوستيل (11)، مسجلا هدفه السادس هذا الموسم.

وحقق ستراسبورغ على ملعب "ماتموت أتلانتيك" في بوردو فوزه الثاني تواليا بعدما كان اسقط تولوز 4-2 في المرحلة السابقة، والثاني خارج ارضه هذا الموسم منذ فوزه على أميان برباعية نظيفة في المرحلة 14، مقابل ستة هزائم وتعادل.

في المقابل مني بوردو بخسارته الثانية تواليا بعد خسارته خارج أرضه امام مرسيليا 1-3 في المرحلة السابقة، وذلك إثر سلسلة من خمس مباريات من دون خسارة.

وتجمد رصيد بوردو عند 26 نقطة في المركز السابع الموقت، فيما رفع ستراسبورغ رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر وابتعد اكثر عن منطقة الهبوط.

© 2019 AFP