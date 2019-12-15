رؤساء دول منطقة الساحل يعقدون قمة طارئة بالنيجر لبحث سبل مكافحة الإرهاب

تعقد دول الساحل، الأعضاء في مجموعة الخمس التي تضم كلا من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد، الأحد قمة طارئة في عاصمة النيجر نيامي من أجل بحث سبل مكافحة الإرهاب، بعد مقتل 71 جنديا نيجيريا الثلاثاء في واحدة من أكثر الهجمات دموية في الآونة الأخيرة.

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يلتقي قادة دول مجموعة الساحل الأحد في قمة طارئة تحتضنها نيامي للتشاور بعد هجوم إيناتيس الدامي في النيجر.



وكان رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا قال في مستهل منتدى للحوار السياسي في باماكو "بالأمس، ودعت النيجر 71 من جنودها سقوط برصاص من يريدون نشر الفوضى. غدا، مع إخواني في مجموعة الساحل، سنذهب إلى نيامي لنتشاور".

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Sommet Extraordinaire du #G5Sahel : Arrivée à l'instant à #Niamey au #Niger, du Président de la République du #BurkinaFaso, SEM @rochkaborepf, Président en exercice du G5 Sahel. pic.twitter.com/SifJxOGFld — Présidence du Niger (@PresidenceNiger) December 15, 2019

وأكدت الرئاسة النيجيرية السبت أن اجتماعا لقادة دول مجموعة الساحل الخمس سيعقد الأحد في نيامي لمناقشة المشاكل الأمنية في منطقة المجموعة التي تضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد.



وذكر متحدث باسم الرئاسة التشادية أن الرئيس إدريس ديبي سيشارك في الاجتماع. لكن لم تصدر أي معلومات بشأن القمة من بوركينا فاسو التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.

Sommet Extraordinaire du #G5Sahel : Arrivée à l'instant à #Niamey au #Niger du Président de la République du #Tchad , SEM Idriss Déby Itno. pic.twitter.com/QzZr0lL2oB — Présidence du Niger (@PresidenceNiger) December 15, 2019

وأعلنت النيجر الحداد لثلاثة أيام، من الجمعة إلى الأحد، تكريما لـ71 جنديا الذين قتلوا الثلاثاء في هجوم على معسكرهم في إيناتيس غرب البلادوتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".



وتتكرر هجمات الجهاديين في منطقة الساحل، خصوصا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم تشكيل قوة عسكرية إقليمية وانتشار آلاف الجنود الفرنسيين من قوة برخان إضافة إلى عسكريين أمريكيين.



وكان التشاور بين رؤساء مجموعة الساحل مقررا سلفا قبل أن يشاركوا في قمة دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكنها أرجئت حتى يناير/كانون الثاني بعد هجوم ايناتيس.



فرانس 24/ أ ف ب