لبنان: عشرات الجرحى في مواجهات هي الأعنف بين المتظاهرين والقوى الأمنية في بيروت

أ ف ب

مواجهات عنيفة بين قوى الأمن اللبنانية والمتظاهرين في بيروت. 14 ديسمبر/كانون الأول 2019.

سقط عشرات الجرحى السبت في مواجهات هي الأعنف بين المتظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية في بيروت، منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسبما نقلت الوكالة اللبنانية للإعلام وأكدته مصادر طبية وأمنية.

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أطلقت قوى الأمن اللبنانية السبت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على متظاهرين في بيروت في اشتباكات استمرت حتى الليل وأدت لإصابة العشرات.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغاز المسيل للدموع تسبب في إغماء عدة أشخاص. وذكرت هيئة الدفاع المدني اللبناني أنها تكفلت بعلاج 54 مصابا ونقل أكثر من نصفهم إلى مستشفيات.

استمرار عمليات نقل الإصابات من وسط بيروت إلى مستشفيات المنطقة. — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) December 15, 2019

من جهتها، أعلنت قوى الأمن الداخلي أن ما لا يقل عن 20 شرطيا أصيبوا.

حتى الآن حصيلة الاصابات خلال هذا اليوم في #قوى_الأمن والذين استوجب نقلهم الى المستشفيات هي 20 عنصراً اضافةً الى جرح 3 ضباط ما عدا اصابة العديد من العناصر الذين عولجوا ميدانياً. pic.twitter.com/rL2DFD5B2P — قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 14, 2019

وتجمع مئات الأشخاص في إطار موجة من الاحتجاجات تجتاح لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، للتعبير عن غضبهم من النخبة الحاكمة التي تقود البلاد نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود حسب المحتجين.

ومنذ استقالة الحريري من رئاسة الوزراء في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، وصلت المحادثات بين الأحزاب الرئيسية إلى طريق مسدود بشأن تشكيل حكومة جديدة.



هذا وذكر شاهد عيان وأحد المحتجين أن شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن انتشرت بشكل مكثف في بيروت مساء السبت، ولاحقت المتظاهرين في الشارع وضربت واحتجزت بعضهم.

بعد عودة الهدوء نسبياً إلى وسط بيروت و في محصلة نهائية لغاية الساعة: عمل عناصر من الدفاع المدني على معالجة و تضميد إصابات ٥٤ مواطناً و نقل ٣٦ جريحاً إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة.

و لا يزال انتشار العناصر مستمراً لغاية الآن. pic.twitter.com/bZ2o2LLrQm — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) December 14, 2019

وتصاعدت أعمدة من الدخان الأبيض بسبب عبوات الغاز المسيل للدموع، فيما دوت أبواق سيارات الإسعاف في الوقت الذي استمرت فيه عمليات كر وفر بين الجانبين بشوارع وسط بيروت حتى ساعة متأخرة من الليل.



ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة وحاول آخرون اختراق الحواجز الحديدية التي تغلق الطرق المؤدية إلى البرلمان ومقر الحكومة.



واندلعت الاضطرابات نتيجة تصاعد الغضب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض ضريبة جديدة وسجل الزعماء الذين يسيطرون على البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

فيديو يظهر الاعتداء بالحجارة والمفرقعات النارية على عناصر مكافحة الشغب.#قوى_الامن #لبنان pic.twitter.com/tLXBTxl9zu — قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 14, 2019

ويتهم المحتجون النخبة السياسية بنهب الدولة لصالحهم من خلال شبكاتالمحسوبية.