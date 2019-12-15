وزير الخارجية الفرنسي: على السلطات اللبنانية "التحرك" لحلحلة الأزمة

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يتحدث بعد اجتماع لمجلس التعاون الأمني الروسي في موسكو، روسيا، 9 سبتمبر/كانون الأول 2019.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في تصريح له الأحد إن على السلطات السياسية اللبنانية "التحرك" لوضع حد للأزمة التي تشل البلاد. وأضاف أن هذه الحركة الاحتجاجية تجاوزت الانقسامات السابقة التي كانت قائمة في لبنان بين الأديان والمناطق الجغرافية.

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خلال حوار له الأحد في برنامج "مسائل سياسية" الذي يبث على إذاعة راديو "فرانس إنتر"، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه على المسؤولين اللبنانيين "التحرك" ووضع حد للأزمة التي تشل البلد في ظل حركة احتجاج شعبية تطالب برحيل السلطة السياسية، مضيفا أن البلاد في وضع حرج.

وقال لو دريان "بعد وقت قصير، سيجد البلد صعوبة في التزود بالمواد الأساسية. وقد بدأت بعض الشركات تتوقف عن دفع الأجور. من الملحّ للغاية التحرك".

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وتابع أن "المظاهرات تتجاوز الانقسامات السابقة التي كانت يعرفها لبنان بين الأديان والمناطق الجغرافية هناك وضع جديد بين السكان. إنهم يريدون الشفافية ويريدون التخلص من جهاز يجعل الحكم يقوم على توازن القوى بين المجموعات المختلفة".

تشكيل الحكومة مقابل "المساعدات المالية"

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أن "الرئيس (ميشال) عون أعلن أنه اعتبارا من الغد سيستأنف المشاورات (لتشكيل الحكومة). آملا أن ينجح في ذلك بحلول عيد الميلاد".

واشترطت مجموعة دول شاركت في اجتماع في باريس لمساعدة لبنان الأربعاء، من أجل تقديم أي مساعدة مالية لهذا البلد، تشكيل حكومة "فعالة وذات مصداقية" تبدأ بتنفيذ إصلاحات بسرعة.

ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، يشهد لبنان احتجاجات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية برمتها، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 من الشهر ذاته.

ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين أو تكنوقراط مستقلين تعالج المشاكل المعيشية التي يعاني منها الشعب، غير أن الأحزاب السياسية الكبرى، ولا لسيما حزب الله، تعارض هذا الطرح.

فرانس24/ أ ف ب

