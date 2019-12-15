"تحدثني بكلمات، وأنا أراك بمشاعري"... أشهر عبارة لآنا كارينا فقيدة السينما وملهمة المخرج غودار

أ ف ب

فقدت السينما العالمية الممثلة آنا كارينا التي توفيت السبت في باريس بعد معاناة مع مرض السرطان عن 79 عاما. وعرفت آنا بمشاركتها في عدة أفلام للمخرج جان لوك غودار. ونعى الوسط الفني في فرنسا هذه الممثلة الدانمركية الأصل التي ما زالت تذكر لها جملتها الشهيرة في حوار فيلم "بيرو المجنون" مع النجم جان بول بلموندو "تحدثني بكلمات، وأنا أراك بمشاعري".

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توفيت الممثلة آنا كارينا التي عرفت خصوصا بمشاركتها في أفلام المخرج الفرنسي جان لوك غودار السبت في باريس جراء إصابتها بمرض السرطان عن 79 عاما، حسب ما قال مدير أعمالها الأحد.

« Tu me parles avec des mots, moi je te regarde avec des sentiments. » Anna Karina à Belmondo dans Pierrot le fou de Jean-Luc Godard pic.twitter.com/vgIYaaBUKZ — Ariane Chemin (@ArianeChemin) December 15, 2019

وقد شاركت الممثلة الدانماركية الأصل صاحبة العينين الزرقاوين المائلتين إلى الرمادي في سبعة أفلام من إخراج جان لوك غودار الذي كان شريك حياتها في الستينات.



وخاضت آنا كارينا كذلك تجربة الغناء، ولا سيما إلى جانب سيرج غانسبور.

« Elle est retrouvée.

Quoi ? - L'Éternité.

C'est la mer allée

Avec le soleil. »

— Arthur Rimbaud, l’éternité, 1872.



Ces mots si bien portés dans Pierrot le fou, par Anna Karina 🙏

(Rimbaud est omniprésent dans ce film) pic.twitter.com/62S1n26UpL — Nicolas Matyjasik (@NicMatyjasik) December 15, 2019



فرانس 24/ أ ف ب