تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#الجزائر
#بريكسيت
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

"تحدثني بكلمات، وأنا أراك بمشاعري"... أشهر عبارة لآنا كارينا فقيدة السينما وملهمة المخرج غودار

نشرت في: آخر تحديث:

الممثلة آنا كارينا في باريس. مارس/آذار 2018.
الممثلة آنا كارينا في باريس. مارس/آذار 2018. أ ف ب
نص : فرانس 24 تابِع

فقدت السينما العالمية الممثلة آنا كارينا التي توفيت السبت في باريس بعد معاناة مع مرض السرطان عن 79 عاما. وعرفت آنا بمشاركتها في عدة أفلام للمخرج جان لوك غودار. ونعى الوسط الفني في فرنسا هذه الممثلة الدانمركية الأصل التي ما زالت تذكر لها جملتها الشهيرة في حوار فيلم "بيرو المجنون" مع النجم جان بول بلموندو "تحدثني بكلمات، وأنا أراك بمشاعري".

إعلان

توفيت الممثلة آنا كارينا التي عرفت خصوصا بمشاركتها في أفلام المخرج الفرنسي جان لوك غودار السبت في باريس جراء إصابتها بمرض السرطان عن 79 عاما، حسب ما قال مدير أعمالها الأحد.

وقد شاركت الممثلة الدانماركية الأصل صاحبة العينين الزرقاوين المائلتين إلى الرمادي في سبعة أفلام من إخراج جان لوك غودار الذي كان شريك حياتها في الستينات.

وخاضت آنا كارينا كذلك تجربة الغناء، ولا سيما إلى جانب سيرج غانسبور.


فرانس 24/ أ ف ب

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

selfpromo.app.text

google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.