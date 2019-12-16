إيمانويل ماكرون سيجتمع مع زعماء منطقة الساحل يوم 13 يناير المقبل بجنوب غرب فرنسا
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أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين أن باريس اتفقت مع زعماء دول منطقة الساحل بأفريقيا على الاجتماع في مدينة بو، جنوب غرب فرنسا، في 13 يناير/كانون الثاني 2020 بعد أن كان من المقرر عقده الشهر الجاري.
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قالت الرئاسة الفرنسية إن باريس اتفقت مع زعماء دول منطقة الساحل بأفريقيا على الاجتماع في مدينة بو بجنوب غرب فرنسا في 13 يناير/كانون الثاني المقبل بعد أن كان من المقرر عقده الشهر الجاري.
وجاء قرار إرجاء الاجتماع، الذي يركز على الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل ومكافحة الجماعات الإسلامية المتشددة، بعد هجوم على معسكر بمنطقة نائية في النيجر خلف عشرات القتلى.
فرانس24/ رويترز
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