بريطانيا: بوريس جونسون سيعرض مشروع قانون بريكسيت على النواب البريطانيين الجمعة

من المرجح أن تعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مشروع قانون بريكسيت على البرلمان الجمعة، ما قد يمكن بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير 2020. وقال المتحدث الاثنين: "نعتزم أن نبدأ عملية" عرض اتفاق بريكسيت "قبل عيد الميلاد وسنفعل ذلك بالطريقة الدستورية الصحيحة بالتشاور مع رئيس" مجلس العموم الذي سينتخب الثلاثاء.

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تعتزم حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عرض مشروع قانون بريكسيت على البرلمان الجمعة، وفق ما أعلن المتحدث باسمه الاثنين، وهذا من شأنه أن يمكن بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير 2020.



وقال المتحدث للصحافيين: "نعتزم أن نبدأ عملية" عرض اتفاق بريكسيت "قبل عيد الميلاد وسنفعل ذلك بالطريقة الدستورية الصحيحة بالتشاور مع رئيس" مجلس العموم الذي سينتخب الثلاثاء.



وأثمرت مغامرة جونسون في الدعوة إلى انتخابات مبكرة بهدف الفوز بغالبية في البرلمان تؤمن له الموافقة على اتفاق الخروج، نتيجة كبيرة الأسبوع الماضي، إذ حصل حزب المحافظين بزعامته على 365 مقعدا، غالبية من 80 مقعدا، على حساب حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة، الذي عرض في الحملة استفتاء ثانيا على البقاء في الاتحاد.



وأعلن جونسون الذي يتزعم غالبية غير مسبوقة للمحافظين منذ مارغريت ثاتشر تعديلات طفيفة في حكومته. وأعاد تعيين نيكي مورغان وزيرة للثقافة، وهي حقيبة تخلت عنها عندما قررت عدم الترشح للانتخابات لكنها الآن عضو في مجلس اللوردات.



وأشار المتحدث باسم جونسون إلى أن عرض مشروع القانون يمكن أن يشمل تصويتا من النواب لكن القرار يعود في النهاية إلى رئيس المجلس.



وتبدأ بريطانيا محادثات مع التكتل اعتبارا من شباط/فبراير للتوصل إلى اتفاق تجارة جديد قبل الانتهاء الرسمي للفترة الانتقالية في نهاية كانون الأول/ديسمبر العام المقبل.



وأشارت بروكسل إلى أن اتفاقا شاملا قد لا يكون ممكنا خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة.

فرانس24 / أ ف ب

