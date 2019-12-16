تركيا تنشر أول طائرة مسيرة مسلحة في شمال جزيرة قبرص في أجواء من التوتر بشأن المحروقات

نشرت تركيا طائرة مسيرة مسلحة الاثنين في شمال قبرص في أجواء من التوتر الشديد بشأن استغلال المحروقات في هذه المنطقة. وهي أول طائرة مسيرة تحط في هذا المطار منذ موافقة السلطات القبرصية التركية على نشر هذا النوع من الطائرات في شمال الجزيرة التي تحتل قوات موالية لأنقرة شطرها الشمالي منذ 1974.

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حطت طائرة مسيرة مسلحة تركيا، من نوع "بيرقدار تي بي2"، الاثنين في مطار غجيت قلعة في منطقة فاماغوستا بشرق قبرص قبل أن تتمركز في شمال الجزيرة المقسومة. وهي أول طائرة مسيرة تحط في هذا المطار منذ موافقة السلطات القبرصية التركية على نشر هذا النوع من الطائرات في شمال الجزيرة التي تحتل قوات موالية لأنقرة شطرها الشمالي منذ 1974.



ويأتي نشر هذه الطائرات في أجواء من التوتر الحاد في المنطقة بشأن استغلال المحروقات بعد توقيع اتفاق في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، يحدد الحدود البحرية التي كانت موضع خلاف بين تركيا وليبيا. وفي الواقع وبعد توقيع الاتفاق حذرت الحكومة التركية من أنها ستمنع عمليات استكشاف محروقات بدون موافقتها في هذه المناطق.

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ويثير اكتشاف حقول محروقات في شرق المتوسط في السنوات الأخيرة طموحات دول واقعة على البحر من اليونان إلى مصر مرورا بقبرص وإسرائيل، وكلها دول تقيم علاقات صعبة مع تركيا.



واعتبر الاتفاق البحري التركي الليبي ردا من أنقرة على إنشاء منتدى لشرق المتوسط حول الغاز في كانون الثاني/يناير، استبعدت منه تركيا خلال اجتماع عقد في القاهرة بين ممثلين عن قبرص واليونان وإسرائيل ومصر وإيطاليا والأردن والأراضي الفلسطينية.

فرانس24/ أ ف ب