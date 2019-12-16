ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد في امتحان صعب أمام مانشستر سيتي

سيواجه ريال مدريد الإسباني مانشستر سيتي الإنكليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وفق ما أفرزته القرعة، في مقابلة هي الأبرز في هذا الدور، والتي تعد امتحانا صعبا لريال مدريد. فيما سيقابل ليفربول الإنكليزي حامل اللقب أتلتيكو مدريد الإسباني، كما سيلعب عملاق إسبانيا الآخر برشلونة أمام نابولي الإيطالي.

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أفرزت قرعة ثمن دوري أبطال أوروبا مقابلات قوية، ستكون أبرزها مواجهة ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13)، لمانشستر سيتي الإنكليزي، بحسب القرعة التي سحبت الاثنين في نيون السويسرية.

ونتيجة إنهائه دور المجموعات في المركز الثاني خلف باريس سان جرمان الفرنسي، كان محتما على ريال مدريد أن يخوض اختبارا صعبا في ثمن النهائي ضد أحد الفرق التي أنهت مجموعاتها في الصدارة، باستثناء برشلونة وفالنسيا لأنهما من نفس البلد، وسان جرمان الذي كان في مجموعة النادي الملكي.

ومع تكون الدور ثمن النهائي حصرا من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، كان لا مفر من مواجهات العيار الثقيل وأبرزها، من بعد ريال-سيتي، سيجمع ليفربول الإنكليزي حامل اللقب بأتلتيكو مدريد الإسباني، فيما يلعب عملاق إسبانيا الآخر برشلونة أمام نابولي الإيطالي.



وسيتواجه بوروسيا دورتموند الألماني مع مدربه السابق توماس توخل الذي يشرف حاليا على سان جرمان، فيما يلعب عملاق ألمانيا بايرن ميونيخ مع تشلسي الإنكليزي في إعادة لنهائي عام 2012 حين فاز الأخير باللقب عبر ركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي.



ويبدو يوفنتوس الإيطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مرشحين لبلوغ ربع النهائي على حساب ليون الفرنسي، فيما سيكون باب التأهل مفتوحا على مصراعيه بين توتنهام الإنكليزي وصيف البطل ولايبزيغ الألماني من جهة، والوافد الجديد أتالانتا الإيطالي وفالنسيا الإسباني من جهة أخرى.



وتقام مباريات الذهاب في أسبوعين متتاليين، وذلك أيام 18 و19 شباط/فبراير، و25 و26 من الشهر ذاته، على أن تقام مباريات الإياب بالصيغة ذاتها، وذلك في 10 آذار/مارس و11 منه، و17 و18 من الشهر ذاته.



وتقام قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في 20 آذار/مارس.



فرانس24/أ ف ب