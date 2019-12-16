ستولتنبرغ يحذّر من أن حلف الاطلسي يواجه أكثر بيئة أمنية تعقيدا منذ ولادته

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الكويت (أ ف ب)

حذّر أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في الكويت الإثنين من أنّ المجموعة التي تضم أقوى دول العالم تواجه أكثر بيئة أمنية تعقيدا منذ نشأتها قبل 70 عاما، داعيا إلى الاستعداد للرد على التهديدات.

يأتي التحذير من التحديات الأمنية التي تواجه الحلف، في وقت تسود الخلافات بين أعضائه، وهي توتّرات طغت على قمة الحلف الأخيرة في الرابع من كانون الأول/ديسمبر على مشارف لندن للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس المجموعة.

وتعهّد قادة حلف شمال الأطلسي الـ29 بالتضامن لمواجهة التهديدات من روسيا والارهاب، لكن المشاعر السيئة استمرت حتى نهاية اجتماع الحلف الذي تواصل يومين.

وقال ستولتنبرغ في خطاب في الكويت التي تضم مقرا اقليميا للحلف "في كل هذه السنوات، لم يختبر حلف الناتو بيئة أمنية أكثر تعقيدا من تلك التي (يواجهها) اليوم".

وتابع "من أجل الحفاظ على أمننا، علينا أن نكون (...) مستعدين للرد على التهديدات الصادرة من كل الجهات، برا وبحرا وجوا وفي الفضاء والفضاء الخارجي، وكذلك من قبل الدول والجماعات الأخرى".

وكان ستولتنبرغ يتحدّث في حفل لمناسبة مرور 15 سنة على ولادة مبادرة اسطنبول للتعاون بين الحلف ودول منطقة الشرق الاوسط.

وخيّم على لقاءات القمة الأخيرة للحلف تبادل الانتقادات عقب تصريحات للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعتبر فيها أنّ الحلف الأطلسي في حالة "موت دماغي".

ولكن ورغم الخلافات نجح القادة في الاتفاق على "إعلان لندن". وكان هذا البيان الأول الذي يعترف فيه الحلف بالتحدي الاستراتيجي المتزايد الذي تمثله الصين. كما أكّد على الحاجة إلى رد فعل منسق أقوى ضد الإرهاب.

© 2019 AFP