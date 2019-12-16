ضبابية تلف المشهد السياسي اللبناني قبل بدء المشاورات النيابية

الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. رويترز

بعد نحو أسبوع من تأجيلها، تبدأ في لبنان الاثنين الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد، في خضم مشهد سياسي تلفه الضبابية. ورغم أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري يحظى بموافقة أغلب الكتل السياسية إلا أن الغموض يلف شكل هذه الحكومة المقبلة، ففي حين يتوجه الحريري لتكليف حكومة تكنوقراط، يصر الرئيس اللبناني ميشال عون على حكومة تكنوسياسية تضم وجوها سياسية إلى جانب الاختصاصيين... ويأتي ذلك في ظل تطورات ميدانية غير مسبوقة شهدتها الاحتجاجات أسفرت عن وقوع عديد الجرحى.