فرنسا: استقالة المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد على خلفية "تضارب مصالح"

أ ف ب

المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد في فرنسا جان بول دولوفوا استقال بسبب "تضارب مصالح" مع وظيفته الحكومية.

أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين أن المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد جان بول دولوفوا قدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون على خلفية اتهامه بتضارب مصالح بعدما أغفل في إعلان المناصب التي شغلها مع وظيفته الحكومية. وأوضح قصر الإليزيه أن ماكرون قبل الاستقالة "مع الأسف"، مضيفا إنه سيتم تعيين مفوض جديد "في أقرب وقت".

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قدم المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد في فرنسا جان بول دولوفوا، والمتهم بتضارب مصالح بعدما أغفل في إعلان المناصب التي شغلها مع وظيفته الحكومية، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها "مع الأسف"، على ما أعلنت الرئاسة الاثنين.

وقال مكتب الرئاسة إنه سيتم تعيين مفوض خلفا لدولوفوا "في أقرب وقت".

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وقال دولوفوا في بيان إن مصداقيته تضررت بسبب "هجمات عنيفة" من جانب النقابات وقادة المعارضة الساعين إلى تشويه إصلاح شامل لنظام التقاعد يعتبر أنه "ضروري لفرنسا".

فرانس24/ أ ف ب